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Названы помогающие справиться со стрессом растения

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Фото: Global Look Press/Libor Sojka
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Специалисты рассказали о растениях, которые помогают людям снизить уровень стресса. Список был опубликован в четверг, 29 августа, на портале MedikForum.

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По словам экспертов, одним из главных природных успокоительных является мята перечная. Это растение можно употреблять в пищу и использовать в качестве ароматизатора. Отмечается, что также мята помогает снимать головную боль, а сделанные из нее эфирные масла повышают бдительность.

Далее в списке идет черноглазый горох, который богат клетчаткой, железом и фолиевой кислотой. Отмечается, что недавно группа ученых Национального института здравоохранения США доказала, что это растение спасает от депрессии.

Также специалисты не обошли вниманием ромашку, которая, как известно, обладает успокоительным действием. Помочь она может в том числе людям, страдающим от бессонницы. Помимо этого, в списке рекомендаций оказалась вечерняя приамбула.

«В этом диком желтом цветке содержится вещество триптофан. Это вещество используют в производстве естественного антидепрессанта — гормона серотонина», — объяснили специалисты.

Замыкает список растение орегано, которое применяют как лекарственное средство при простуде, головных и болях в мышцах. Также растение может помочь при усталости и стрессе.

22 июля был назван помогающий в борьбе со стрессом продукт. Им оказался свежий зеленый горох.

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