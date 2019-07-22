Назван помогающий в борьбе со стрессом продукт

Употребление в пищу свежего зеленого горошка способствует укреплению мышечной ткани и повышает сопротивляемость организма различным заболеваниям. Об этом рассказала главный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.

«Благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния горошек оказывает благотворное влияние на нервную систему, повышает устойчивость к стрессу», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 22 июля.

Специалист напомнила, что лето — самое подходящее время для повышения иммунитета с помощью свежих трав. Она призвала есть салат, петрушку, укроп, зеленый лук, кинзу и сельдерей, поскольку они приносят огромную пользу человеческому организму.

«В петрушке содержание витамина С в четыре раза превышает его количество в лимоне, есть в свежей зелени также бета-каротин, витамины А, Е, фолаты, витамины группы В; минералы», — пояснила диетолог.

По ее словам, включение свежей зелени в состав блюд позволит сократить употребление соли, что поспособствует снижению рисков возникновения заболеваний сердца и сосудов.

Также среди других летних продуктов Стародубова отметила пользу кабачков, особенно для тех, кто старается поддерживать вес в норме. Высокой оценки диетолога они удостоились за обильное содержание клетчатки, витаминов группы B, С, фосфора, марганца, кальция и калия.

«Кроме зрелых и молодых кабачков в пищу хорошо использовать цветы и побеги растения. Их можно запекать, добавлять в супы и даже в овощные и фруктовые салаты», — подытожила специалист.

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