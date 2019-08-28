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Ученые уточнили возраст вулканических «Столбов» в Красноярске

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Фото: zapovednik-stolby.ru
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Российские ученые установили, что возраст вулканических скал в национальном парке «Красноярские Столбы» составляет 430–450 млн лет. Это на 50 млн старше, чем считалось ранее, сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

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По данным вуза, в сравнительно недавнем геологическом прошлом масштабные извержения вулканов неоднократно происходили в Сибири, в том числе на территории современного Красноярского края и республики Хакасия.

Традиционно считалось, что временем проявления наиболее интенсивного наземного вулканизма в Минусинском межгорном прогибе и его складчатом обрамлении был ранний девон (около 390 млн лет назад).

В СФУ отмечают, что ученые намерены проложить новые геологические маршруты и взять новые пробы. Результаты работы помогут изучить историю вулканизма и, возможно, увеличат эффективность поиска новых месторождений алюминиевых и молибденовых руд.

При этом исследователи предполагают, что именно интенсивная деятельность вулканов 450 млн лет назад стала причиной одного из массовых вымираний живых организмов в истории Земли, передает «РИА Новости».

В 2018 году японские ученые обнаружили огромный формирующийся вулкан к югу от острова Косю, менее чем в 10 км от берегов Японии. Вулкан находится в знаменитом «огненном кольце» в водах Тихого океана.

Конус вулкана имеет размер в 10 км и содержит огромное количество расплавленной магмы. Ученые считают, что его извержение обернется природной катастрофой для Японии.

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