Ученые назвали усугубляющую развитие рака еду

Американские ученые из Массачусетского университета в Амхерсте определили еду, из-за которой увеличиваются раковые опухоли в кишечнике и толстой кишке. Результаты их исследования опубликованы в пресс-релизе на MedicalXpress.

По результатам эксперимента на мышах специалисты установили, что жареная на растительном масле пища приводит к распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, а также усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует развитие заболеваний.

Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную еду, есть вероятность, что заболевание станет более агрессивным. К примеру, во время исследования опухоль у мышей вырастала в два раза.

В связи с этим специалисты порекомендовали людям, склонным к проблемам с кишечником, не увлекаться жареной пищей.

Ранее в августе ученые перечислили самые вредные для организма привычки. Среди них — сидячий образ жизни и частое употребление продуктов с высоким содержанием животного белка.