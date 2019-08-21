Рак легких нашли у президента Уругвая

Президент Уругвая Табаре Васкес рассказал, что медики обнаружили в его легком злокачественное образование.

Он добавил, что чувствует себя отлично, но останется в больнице на несколько дней для проведения дополнительных исследований, пишет газета El Pais. Васкес, представитель коалиции левых сил, занимал пост президента Уругвая в 2005-2010 годах. В ноябре 2014 года он был избран повторно, передает «Газета.ру».

В 1972 году Васкес окончил медицинский факультет Университета Уругвая по специальности онкология. Получил дополнительное образование в Париже. Также был соучредителем Центра онкологии и радиотерапии — одного из ведущих учреждений в стране.

4 августа стало известно, что Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения. В конце января женщине успешно провели в военном госпитале операцию по удалению раковой опухоли молочной железы.

В октябре прошлого года 43-летняя первая леди опубликовала первые снимки после прохождения курса химиотерапии.