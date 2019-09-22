Российские ученые ввели «индекс самогона»

Институт социально-экономических исследований Финансового университета решил ввести Индекс производства самогона, который является одним из индикаторов экономического положения в стране.

Как пояснил глава института Алексей Зубец, по мере нарастания экономических трудностей граждане стараются перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевое спиртное с черного рынка или на продукцию собственного производства. То есть рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан и, наоборот, его снижение свидетельствует о повышении платежеспособности россиян.

По словам специалиста, сегодня в российских городах с населением более 250 тыс. человек только 4,5% опрошенных известны примеры варения самогона и изготовления вина в домашних условиях и лишь 1% известны случаи торговли самодельным спиртным.

«За последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, а колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности», — сказал Зубец, его слова приводит «Российская газета».

По оценкам ученого, скорее всего, в ближайшие месяцы в России будет наблюдаться рост реальных доходов граждан.

Как показал опрос, чаще всего изготовлением самогона и вина занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска.

В середине сентября пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске. Пострадали 12 человек, среди них четверо детей.