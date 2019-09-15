Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске

Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.

Как говорится на сайте МЧС по Иркутской области, из дома эвакуировали пять человек. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 сентября. Пожар потушили на площади 90 кв. м.

В ведомстве уточнили, что строительные конструкции здания не повреждены. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадали 12 человек, среди них четверо детей.

В марте взрыв самогонного аппарата произошел в квартире девятиэтажного дома в Омске. В результате инцидента в квартире вышибло стеклопакет лоджии. Он упал на стоявший во дворе автомобиль Audi. 49-летний хозяин квартиры получил ожоги 50% тела.