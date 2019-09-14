Прямой эфир

В жилом доме в Ангарске произошел пожар

0
Фото: МЧС РФ/38.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В жилом доме в Ангарске произошел пожар, передает в субботу, 14 сентября, телеканал РЕН ТВ. Здание находится в восьмом микрорайоне города.

В настоящее время огонь уже потушен, сообщило управление МЧС России по Иркутской области. Пожар был локализован в 0:18 15 сентября по местному времени (19:18 14 сентября мск) и ликвидирован в 0:20 по местному времени (19:20 мск).

В тушении пожара участвовали 19 человек личного состава и пять единиц техники.

Как передает ТАСС, причиной пожара мог стать взрыв самогонного аппарата. По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе трое детей. Из дома были эвакуированы девять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московские пожарные спасли ребенка из горящей квартиры
В Свердловской области два ребенка погибли в пожаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019