В жилом доме в Ангарске произошел пожар, передает в субботу, 14 сентября, телеканал РЕН ТВ. Здание находится в восьмом микрорайоне города.

В настоящее время огонь уже потушен, сообщило управление МЧС России по Иркутской области. Пожар был локализован в 0:18 15 сентября по местному времени (19:18 14 сентября мск) и ликвидирован в 0:20 по местному времени (19:20 мск).

В тушении пожара участвовали 19 человек личного состава и пять единиц техники.

Как передает ТАСС, причиной пожара мог стать взрыв самогонного аппарата. По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе трое детей. Из дома были эвакуированы девять человек.