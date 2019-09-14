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Московские пожарные спасли ребенка из горящей квартиры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры на юго-западе Москвы. Об этом 14 сентября ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Пожар возник в квартире на 12-м этаже 17-этажного дома по адресу: улица Зюзинская, 6, в Москве. Пожарным удалось спасти из горящей квартиры ребенка», — рассказал собеседник агентства и добавил, что к работе также подключены медики.

На месте происшествия был создан оперативный штаб пожаротушения.

Ранее в этот же день стало известно, что в Свердловской области в пожаре погибли два ребенка.

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