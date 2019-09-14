В Свердловской области два ребенка погибли в пожаре

Две девочки погибли в пожаре в Свердловской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

ЧП произошло в двухэтажном жилом доме на улице Молодцова в поселке Нейво-Рудянке Кировградского городского округа.

«На площади 5 кв. м горели личные вещи в квартире на первом этаже. Из задымленной квартиры пожарные вынесли двух детей — девочек 2016 и 2017 года рождения, спасти детей не удалось, они получили отравление продуктами горения», — рассказали в ведомстве и добавили, что мать девочек была госпитализирована в центральную городскую больницу.

Перед прибытием спасателей из дома эвакуировались шесть человек, среди которых были два ребенка. Пожарные тушили огонь в течение пяти минут, в ликвидации пожара участвовали пять человек личного состава и две единицы спецтехники.

На данный момент пожарные дознаватели вместе со следственными органами устанавливают обстоятельства произошедшего.

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