Шойгу рассказал о своем отношении к алкоголю

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу рассказал о своем отношении к алкогольным напиткам и ответил на вопрос о том, действительно ли он ввел «сухой закон» в Минобороны.

«Я просто не употребляю сам вообще. А оборонное ведомство — это такая структура, в которой берут пример с руководителя. Постепенно у нас все это распространяется на все звенья», — сказал он в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в воскресенье, 22 сентября.

По словам министра, ввести «сухой закон» сложно в любом ведомстве. Однако в качестве примера введения подобной меры он привел случаи в Нефтегорске на Сахалине и в Ленске, когда президент поставил задачу возвести жилье для пострадавших от наводнения более чем 40 тыс. человек за 100 дней.

Ранее врачи рассказали о последствиях употребления алкоголя для организма. Так, даже минимальная доза спиртного увеличивает артериальное давление на несколько пунктов.