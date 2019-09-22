Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу оценил перспективы отмены обязательного призыва на военную службу.

«В принципе это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — сказал он в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в воскресенье, 22 сентября.

Как пояснил министр, в любом суверенном государстве помимо профессиональных военных должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан, за счет которого можно быстро усилить Вооруженные силы в случае угрозы начала войны.

По мнению Шойгу, при наличии обязательного призыва у людей есть «ощущение причастности» к защите своей страны. Он пояснил, что если армия будет восприниматься лишь как способ неплохо заработать, то «нравственного стержня» не будет.

Вместе с тем глава Минобороны ожидает, что в будущем баланс сил будет меняться в сторону профессионалов, поскольку некоторую технику может обслуживать только специалист, чья подготовка занимает 8–12 месяцев.

«Таким специалистом просто не может быть призывник. Мы же не можем его восемь месяцев готовить для того, чтобы он полноценно прослужил всего четыре месяца!» — подытожил генерал армии.

С 1 сентября в России изменились правила призыва в армию. Теперь призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться.