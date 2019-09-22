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На Украине пятилетнему ребенку прислали повестку из военкомата

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Киевской области пятилетний мальчик получил повестку из военкомата. Об этом рассказала мать ребенка Екатерина Михальчук в Facebook.

В повестке указывалось, что до 23 сентября призывник должен явиться в сельсовет с одним из родителей и иметь при себе ряд документов.

«Тот случай, когда no comments... Пришла повестка моему сыну, и всё бы ничего, но ему 5 лет», — написала женщина, однако позже пост и фото повестки удалила.

Как пишет телеканал «360», ее пристыдила администрации села Гребенки, где проживает семейство. Власти объяснили, что путаница произошла из-за того, что в списке населения ошиблись в годе рождения ребенка. Вместо 2013 в документе значился 2003 год.

«Кто не ошибается, тот ничего не делает», — заявили в сельсовете.

В мае сообщалось, что на Украине придумали способ увеличить численность армии.

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