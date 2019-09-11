В СК раскрыли причастность офицера ВСУ к еще одному преступлению

В Следственном комитете (СК) России установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к еще одному преступлению. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 11 сентября.

Речь идет о командире 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрее Гнатове, который уже является одним из фигурантов возбужденного СК уголовного дела.

По данным следствия, Гнатов отдал приказ о проведении 1 сентября в селе Коминтерново артобстрела гражданских лиц, под который в том числе попали сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня».

«Установлена причастность Гнатова еще к одному аналогичному преступлению. 6 сентября 2019 года при его участии были проведены артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в селе Роза Новоязовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. В результате этого преступления получила ранения мирная жительница, не участвующая в вооруженном конфликте», — говорится в сообщении СК.

Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

29 августа СК заочно предъявил обвинение командиру 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерию Гудзе по той же статье. По версии следствия, Гудзь вместе с неустановленными лицами наносил удары из тяжелых видов вооружения по гражданской инфраструктуре. Тогда пострадали по меньшей мере четыре мирных жителя.

Расследование дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении мирных граждан на юго-востоке Украины продолжается.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и заявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

С 21 июля в Донбассе действует режим прекращения огня, однако стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.