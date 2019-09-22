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Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу оценил возможность прямого военного столкновения между армиями России и Украины. Свой прогноз он дал в интервью газете «Московский комсомолец», опубликованном в воскресенье, 22 сентября.

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«Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету», — сказал военный.

Вместе с тем Шойгу высказал убеждение, что когда-нибудь придет время и россияне и украинцы будут жить «в мире и добрососедстве».

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке страны обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.

Из уст киевских политиков периодически можно услышать одиозные угрозы. К примеру, бывший замглавы Генштаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко ранее призывал захватить часть России во время ее распада и утверждал, что Москва готовится начать войну в этом году.

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