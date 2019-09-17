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Ученые обнаружили еще одну опасность алкоголя

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Фото: Depositphotos
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Международная группа ученых при участии Центрального института психического здоровья в Мангейме (Германия) пришла к выводу, что обильное употребление алкоголя вызывает воспалительные процессы в головном мозге, которые продолжаются более месяца после отказа от спиртного.

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Специалисты вели наблюдения за 91 пациентом с алкогольной зависимостью. Их интересовало, что происходит с мозгом добровольцев в первые недели отказа от спиртных напитков и как долго он восстанавливается до исходных показателей. В контрольной группе было 36 человек без зависимости, пишет «Российская газета» во вторник, 17 сентября.

Добровольцам сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ), которая показала процесс изменения микроструктуры белого вещества мозга при абстинентном синдроме. Даже после шести недель воздержания дегенеративные изменения всё еще наблюдались — более того, они были даже сильнее, чем до начала отмены.

Ученые полагают, что виной тому — прогрессирующая во время абстиненции воспалительная реакция, вызванная чрезмерным употреблением алкогольных напитков. Это же подтвердили опыты на лабораторных крысах.

По этой причине исследователи рекомендуют практиковать длительные периоды воздержания от спиртного, в том числе и тем, кто пьет лишь время от времени.

В августе стало известно, что чрезмерное потребление алкоголя ведет к риску развития онкологических заболеваний. Прежние исследования показывали, что те, кто выпивает 1–2 бокала вина ежедневно, имеют на 35% более низкий риск развития ишиатической болезни сердца. Однако в настоящее время их пересмотрели.

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