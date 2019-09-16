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Ученые рассказали об опасности употребления яиц

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Фото: Depositphotos
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Ученые из Техасского университета опровергли два популярных утверждения о том, что употребление большого количества яиц губительно влияет на сердечно-сосудистую систему и повышают риск развития диабета, пишет Texas Tech Today.

Так, еще в 1960-х годах Американская кардиологическая ассоциация заявила, что человек не должен есть более трех яичных желтков в неделю, чтобы ограничить потребление холестерина, способствующего сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, техасские ученые провели два эксперимента с участием 48 взрослых добровольцев, которые готовили яйца по своему усмотрению. В первом они использовали метод дистанционной фотосъемки еды — новый способ определения количества и типа съеденной пищи, не полагаясь на воспоминания людей. Участникам раздали мобильные телефоны с фотокамерой, чтобы они снимали каждый прием пищи до его начала и после окончания, затем кадры отправляли в специальное аналитическое учреждение.

Как показали результаты исследования, употребление яиц вовсе не означает, что в организме появляется переизбыток насыщенных жиров, которые провоцируют проблемы с сердцем. По словам специалистов, «вредности» яйцам добавляют колбаса и бекон, с которыми обычно готовят завтраки, а также сливочное масло, на котором жарят.

Во втором эксперименте ученые решили выяснить, оказывает ли потребление яиц влияние уровень глюкозы. Участникам было случайным образом предложено есть определенный вид завтрака — яичницу-болтунью, завтрак с насыщенным жиром, яичницу-болтунью с насыщенным жиром или «контрольный завтрак», который были рассчитан на то же количество калорий и такое же количество жиров, углеводов и белков.

Также ученые выяснили, что употребление яиц без вредных добавок не оказывает существенного негативного влияния на уровень глюкозы в крови». Они пришли к выводу, что для здорового человека ограничений на потребление яиц нет. Кроме того, дополнительный анализ тех, кто обычно ел больше яиц по сравнению с теми, кто ест меньше этого продукты, не выявил разницы между уровнями глюкозы.

Ранее в сентябре диетологи рассказали о правильных перекусах перед сном. Так, грамотный поздний ужин должен отличаться высоким содержанием белка, наличием полезных жиров и ограниченным количеством углеводов.

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