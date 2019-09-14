Историк назвал способ узнать историю рода по фамилии

Глава Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал, как узнать о происхождении рода по своей фамилии и какие из них сегодня самые распространенные.

По словам ученого, столетия назад фамилии, в частности, образовывались по какому-нибудь отличительному признаку человека вроде черт характера или внешности.

«Прихрамывал человек — у него могло появиться сначала прозвище, а затем и фамилия Хромых. Не сложно догадаться, откуда могли пойти фамилии Самохвалов, Кривошеин, Толстоухов, Кривоногов и Заякин», — сказал он в интервью «Российской газете».

Также в образование фамилий ложился принцип принадлежности населенного пункту или помещику. К примеру, говорит Мосин, все крестьяне деревни Петухово оказывались для жителей соседнего села Петуховыми, а те, которые принадлежали помещику Троекурову, — Троекуровы.

Третий принцип — род занятий. Сюда относятся фамилии вроде Мельников, Кузнецов, Засыпкин или Каблуков, добавляет ученый.

Еще один, самый распространенный путь образования фамилий — это образование от имен.

«Иванов — Иванов сын, Фролов — сын Фрола и так далее. Третьяк — третий ребенок в семье — образовал фамилию Третьяков. Первый сын — Первой или Первуша, второй — Вторыга», — сказал историк.

Чтобы узнать историю своей фамилии, ученый советует в первую очередь расспросить своих предков — бабушек и дедушек. Далее по имеющимся зацепкам пойти в архивы и родословные сообщества. Как предупреждает Мосин, нужно быть готовым к мошенникам, которые могут за большие деньги составить генеалогическое древо, которое и близко не будет принадлежать вашему роду.