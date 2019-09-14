Прямой эфир

Историк назвал способ узнать историю рода по фамилии

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин рассказал, как узнать о происхождении рода по своей фамилии и какие из них сегодня самые распространенные.

По словам ученого, столетия назад фамилии, в частности, образовывались по какому-нибудь отличительному признаку человека вроде черт характера или внешности.

Устроено с умом: почему на Руси строили храмы во имя Божественной мудрости
Какие тайны хранят соборы святой Софии

«Прихрамывал человек — у него могло появиться сначала прозвище, а затем и фамилия Хромых. Не сложно догадаться, откуда могли пойти фамилии Самохвалов, Кривошеин, Толстоухов, Кривоногов и Заякин», — сказал он в интервью «Российской газете».

Также в образование фамилий ложился принцип принадлежности населенного пункту или помещику. К примеру, говорит Мосин, все крестьяне деревни Петухово оказывались для жителей соседнего села Петуховыми, а те, которые принадлежали помещику Троекурову, — Троекуровы.

Третий принцип — род занятий. Сюда относятся фамилии вроде Мельников, Кузнецов, Засыпкин или Каблуков, добавляет ученый.

Еще один, самый распространенный путь образования фамилий — это образование от имен.

«Иванов — Иванов сын, Фролов — сын Фрола и так далее. Третьяк — третий ребенок в семье — образовал фамилию Третьяков. Первый сын — Первой или Первуша, второй — Вторыга», — сказал историк.

Чтобы узнать историю своей фамилии, ученый советует в первую очередь расспросить своих предков — бабушек и дедушек. Далее по имеющимся зацепкам пойти в архивы и родословные сообщества. Как предупреждает Мосин, нужно быть готовым к мошенникам, которые могут за большие деньги составить генеалогическое древо, которое и близко не будет принадлежать вашему роду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я объявила миру на русском языке о рождении нового Китая»
Цюй Дуи, легендарной женщине — репортёру информационного агентства «Синьхуа» в Москве, в этом году исполнилось 98 лет
Судьбоносные истории китайско-российской дружбы
В основе дружественных отношений стран лежат личные добрые связи старых друзей и нового молодого поколения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019