«Я объявила миру на русском языке о рождении нового Китая»

Цюй Дуи была первым репортёром информационного агентства «Синьхуа» в Москве. Когда состоялась церемония основания нового Китая в 1949 году, именно она транслировала на русском языке всему миру речь председателя Компартии Мао Цзэдуна.

В тот день Цюй Дуи также сопровождала советскую делегацию деятелей культуры во главе с Александром Фадеевым и Константином Симоновым. Российские представители поднялись на площадь Тяньаньмэнь, и председатель Мао торжественно объявил об учреждении Китайской Народной Респуб­лики всему миру.

— Я была в восторге от чувства нацио­нальной гордости. Со слезами перевела и объяснила величие этого события друзьям из Советского Союза, — вспоминает легендарный репортёр.

Сейчас пожилая женщина, несмотря на почтенный возраст — 98 лет, находится в полном здравии. Время от времени её захватывают воспоминания об отце — Цюй Цюбо, одном из первых лидеров Коммунистической партии Китая. Его считают выдающимся пролетарским революционером, теоретиком и пропагандистом, одним из важнейших основоположников китайской революционной литературы.

Хотя Цюй Цюбо не был родным отцом Дуи, он всегда относился к ней как к родной. Когда она была маленькой, её мать часто просила называть его «хороший папа».

— Мой отец действительно достоин имени «хороший папа», он принёс мне безграничное счастье и тепло, — говорит Цюй Дуи.

В 1928 году, когда ей было 7 лет, Цюй Цюбо пригласили в Советский Союз, семья переехала в Москву. В то время Дуи не могла понять, почему её «хороший папа» всегда занят.

Ещё через несколько лет Цюй Цюбо, его жена и дочка вернулись в Китай тайными тропами через Европу.

— В 1935 году я посещала группу детских домов в Днепропетровске на Украине и внезапно в газете «Комсомольская правда» увидела известие о гибели отца. Я была настолько потрясена, что разревелась и упала в обморок, — рассказывает Цюй Дуи.

Выросшая на памяти об отце, она также постепенно переняла философию его жизни. После множества препятствий Дуи в итоге вступила в Коммунистическую партию Китая и была назначена на работу в агентстве «Синьхуа».

Когда пожилую Цюй Дуи спросили, помнит ли она ещё «Интернационал», не колеблясь ни минуты, женщина подняла голову, встала и воодушевленно запела на русском языке, с четкой дикцией, без ошибок — слово в слово. Она пела с лёгкой улыбкой и ярким блеском в глазах...