Судьбоносные истории китайско-российской дружбы

Студенты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке Михаил Шабаванов и Си Цзюнфей из Китая дружат четыре года. Они познакомились благодаря одной специализации и стали хорошими друзьями. История друзей очень символична.

Си Цзюнфей родом из уезда Бэйчуань провинции Сычуань. После сычуаньского землетрясения 12 мая 2008 года он вместе с другими детьми из зоны бедствия провёл двадцать один день во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.

Перед отъездом Си Цзюнфей написал своё заветное желание на бумаге, запечатал его в бутылку и бросил в море. Через шесть лет, в 2014 году юноша вернулся в Россию и поступил на учёбу в Дальневосточный федеральный университет. А это и было то самое желание, которое он записал в своём послании.

В сентябре 2018 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на четвёртом пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал эту историю как яркий пример дружественных отношений между народами.

За последние полвека китайско-российские связи прошли необычайный путь. И схожих с этой историй существует множество. Например, есть пара друзей, которые за долгое время отношений расценивают их как неотъемлемую часть своей жизни. Это нынешний посол Китая в России Ли Хуэй и посол России в Китае Андрей Денисов.

На грудь посла Китая в России Ли Хуэя президент России Владимир Путин лично приколол «Медаль дружбы» 23 мая 2019 года в Екатерининском зале Кремля в Москве. Это был знак признания его вклада в содействие всестороннему стратегическому сотрудничеству и партнёрству России и Китая.

Посол России в Китае Андрей Денисов сразу же отправил поздравительное письмо, в котором отметил, что, по его мнению, эта честь заслужена.

— В министерстве иностранных дел Китая большое количество выдающихся дипломатов давно занимаются российскими делами. Они владеют языком и знакомы с национальными условиями. Они проделали большую работу по содействию развитию китайско-российских отношений. Среди них нынешний посол в России Ли Хуэй, несомненно, является одним из наиболее выдающихся, — подчеркнул Денисов. Он добавил, что испытывает гордость от того, что является послом одновременно с Ли Хуэем.

— Я в Пекине, а он в Москве — все мы боремся за общее дело, — заключил посол России в Китае.

Ли Хуэй и Андрей Денисов схожи по возрасту и опыту. В феврале 1975 года Ли Хуэй поступил в министерство иностранных дел Китая и начал заниматься делами по России. В этой области он работает уже 44 года: трудился в китайском посольстве в Советском Союзе, в отделе МИДа по делам СССР и Европы, в посольстве Китая в России, в посольстве Китая в Казахстане, а также в департаменте Европы и Азии МИДа. В 2003 году он занял должность помощника министра иностранных дел КНР, а с 2008 года — заместителя министра иностранных дел. В 2009 году Ли Хуэй был назначен послом Китая в России.

Андрей Денисов впервые приехал в Китай в 1973 году работать переводчиком в торговом представительстве СССР в КНР. На второй год он вернулся на родину, чтобы завершить учёбу.

В 80-х годах Денисов стал экономистом торгового представительства Советского Союза в Китае. После распада Советского Союза в 1991 году он вернулся в Россию, но вскоре снова прибыл в Китай и работал в российском посольстве. До назначения в 2006 году первым заместителем министра иностранных дел России Андрей Денисов провел в Китае в общей сложности более десяти лет. В 2013 году его назначили послом России в КНР.

За те годы, пока Ли Хуэй и Андрей Денисов занимают должности послов, всестороннее стратегическое партнёрство Китая и России вступило в лучший период в истории.

В 2019 году Китай и Россия отметили 70-летие установления дипломатических отношений. Для «ветеранов» на двух дипломатических фронтах всё, что они пережили, является воплощением развития этих связей.

— От установления китайско-российских дипломатических отношений до становления всеобъемлющими партнёрами по стратегическому сотрудничеству прошло 70 лет. В процессе закалки и испытаний две страны непрерывно трудились над глубоким развитием взаимоотношений и нашли правильный путь к сосуществованию. Ведущую роль в китайско-российских отношениях сыграла глубокая дружба между главами двух государств, сложившаяся в последние годы. Сильное политическое взаимное доверие является важнейшей основой для развития отношений между двумя странами, — сказал Ли Хуэй.