Диетологи рассказали о правильных перекусах перед сном

Диетологи развенчали миф о вреде поздних перекусов и рассказали, какие продукты можно употреблять перед сном желающим похудеть, а также страдающим от диабета. Советы специалистов привел портал Food News.

Так, правильный поздний ужин отличается высоким содержанием белка, наличием полезных жиров и ограниченным количеством углеводов. Такая пища стабилизирует уровень глюкозы ночью и поддержит ее более низкий уровень утром.

Специалисты предложили употреблять на ночь морковь, помидоры черри и огурцы — в этих овощах мало калорий, углеводов и жиров, при этом они богаты витаминами и минералами. Содержащиеся в этих продуктах антиоксиданты и клетчатка улучшат работу кишечника и сердца.

Стоит обратить внимание на орехи — миндаль, арахис и грецкий орех, а также на яйца, сваренные вкрутую.

Пользу здоровью также принесут ломтики яблока с арахисовой пастой и греческий йогурт без сахара. Кроме того, фигуре не повредит небольшой стейк из мяса или рыбы с овощным гарниром, пишет «Газета.ру».

Ранее в августе диетологи назвали два главных принципа правильного питания.