Названы ранние симптомы диабета

Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает портал MedikForum.

По словам специалистов, одним из ранних симптомов сахарного диабета является постоянная усталость. Это состояние является следствием того, что в организме возникает дисбаланс между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

Также специалисты рекомендуют насторожиться в случае появления сухости во рту, чувства жажды, неконтролируемого аппетита и плохо заживающих ран. Также о диабете могут свидетельствовать нарушения сна — как сонливость, так и бессонница.

По словам медиков, у многих людей диабет часто долго развивается, не будучи опознанным. Специалисты рекомендуют как можно раньше обращаться к врачу, так как ранняя диагностика помогает предотвратить связанные с этим заболеванием опасные осложнения.

26 июля сообщалось, что ученые из университета Лаваля (Канада) пришли к выводу, что витамин D может значительно замедлить развитие диабета.