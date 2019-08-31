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Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

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Фото: Depositphotos
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Регулярное добавление в рацион несоленых орехов примерно на 17% снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Об этом говорится в исследовании иранских ученых, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.

Специалисты в течение 12 лет следили за питанием 5,5 тыс. человек в возрасте старше 35 лет. Они пришли к выводу, что употребление в пищу фундука, грецких орехов и миндаля положительно влияло на здоровье людей. А снижение смертности от ССЗ на 17% отмечалось при употреблении орехов минимум дважды в неделю.

Исследователи особенно подчеркнули, что речь идет именно о несоленых и сырых орехах.

Ранее в июле ученые назвали опасные пищевые привычки. Среди них — повышенное потребление соли и недостаток цельнозерновых продуктов.

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