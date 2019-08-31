Испанские ученые нашли защищающие от ВИЧ мутации

Испанские исследователи нашли генную мутацию, которая защищает от ВИЧ-инфекции. Открытие принадлежит ученым из Института здоровья Карлоса III (Instituto de Salud Carlos III).

Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Pathogens 29 августа.

Специалисты пришли к выводу, что возникающая в гене TNPO3 мутация приводит к развитию редкого заболевания — тазово-плечевой мышечной дистрофии, однако она также защищает больного от вируса иммунодефицита, передает «РИА Новости».

Ученые считают, что клетки пациентов с мышечной дистрофией могут быть использованы для создания стратегий лечения некоторых заболеваний.

В марте сообщалось, что житель Великобритании полностью излечился от ВИЧ с помощью стволовых клеток. Он стал вторым человеком в истории, победившим этот считающийся неизлечимым недуг.