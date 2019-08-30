Правительство определило порядок обеспечения медикаментами людей с ВИЧ

Правительство РФ установило порядок обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Документ соответствующего постановления опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 августа.

«Потребность (объем поставки) в лекарственном препарате определяется с учетом клинических рекомендаций и среднекурсовой дозы лекарственного препарата, исходя из ежемесячной фактической потребности больных в лекарственных препаратах в соответствии со сведениями регионального сегмента Федерального регистра и необходимости формирования запаса на 15 месяцев», — говорится в постановлении.

Согласно ему, Минздрав РФ будет формировать комиссию по рассмотрению заявок, которая при необходимости займется корректировкой объемов заявленных медикаментов. Лечащий врач должен будет проинформировать пациента о том, что лекарство больной получит бесплатно.

Помимо этого, правительство утвердило положение об обеспечении медикаментами страдающих от туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Эта процедура тоже будет осуществляться за счет федерального бюджета.

В конце июля сообщалось, что более 20 тыс. человек в 2018 году умерли в России от ВИЧ-инфекции, а 6 мая стало известно, что в ближайшие годы предусмотрено увеличение охвата ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией. Такая задача содержится в государственной стратегии противодействия распространению вируса на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

В настоящее время 40% ВИЧ-инфицированных россиян — около 286 тыс. больных из 714 тыс. человек, которые находятся под диспансерным наблюдением, — не получают лекарств за счет государства, следует из данных Минздрава за 2018 год. В 2017 году бесплатного лечения были лишены более 50% зараженных.