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Минздрав увеличит охват ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В ближайшие годы предусмотрено увеличение охвата ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией. Такая задача содержится в государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

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Согласно документу, в 2018 году бесплатные препараты планировали предоставить 60,2% зараженных. В 2019-м этот показатель должен вырасти до 75,3%, а в 2020-м — до 90%.

В настоящее время 40% ВИЧ-инфицированных россиян — около 286 тыс. больных из 714 тыс. человек, которые находятся под диспансерным наблюдением, — не получают лекарств за счет государства, таковы данные Минздрава по итогам прошлого года. В 2017 году бесплатного лечения были лишены более 50% зараженных.

По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, сейчас антиретровирусную терапию бесплатно получают пациенты, у которых сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.

Насколько необходимо лечение, определяют по количеству клеток CD-4 (один из видов Т-лимфоцитов — наиболее важных клеток иммунной системы) в кубическом миллилитре крови.

«Если их меньше 350, то лечение обязательно. Норма — больше 600», — уточнил специалист.

Как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, чем меньше пациентов находятся в стадии ремиссии благодаря терапии, тем выше риск новых заражений. При этом шансы возникновения эпидемии значительно уменьшатся, если государство найдет средства на лекарства для 90% больных, считают специалисты.

Подробнее — в материале «Известий»:

Нелегко в лечении: 40% больных ВИЧ не получают бесплатной терапии

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