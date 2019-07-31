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Более 20 тыс. человек умерли в России от ВИЧ-инфекции за 2018 год

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В России за 2018 год от ВИЧ-инфекции умерли 20,5 тыс. человек, говорится в докладе «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году», опубликованном в среду, 31 июля, на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

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В документе сказано, что более 76% умерших — люди в возрасте от 25 до 44 лет. ВИЧ-инфекция стала главной причиной смерти молодого трудоспособного населения страны, опередив онкологию, заболевания нервной системы и органов пищеварения.

6 мая стало известно, что в ближайшие годы предусмотрено увеличение охвата ВИЧ-инфицированных антиретровирусной терапией. Такая задача содержится в государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Согласно документу, в 2018 году бесплатные препараты планировали предоставить 60,2% зараженных. В 2019-м этот показатель должен вырасти до 75,3%, а в 2020-м — до 90%.

В настоящее время 40% ВИЧ-инфицированных россиян — около 286 тыс. больных из 714 тыс. человек, которые находятся под диспансерным наблюдением, — не получают лекарств за счет государства, таковы данные Минздрава по итогам прошлого года. В 2017 году бесплатного лечения были лишены более 50% зараженных.

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