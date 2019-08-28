Прямой эфир

В Ленинградской области будут судить ВИЧ-инфицированного донора

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВИЧ-инфицированная жительница Волосовского района Ленинградской области может получить до одного года лишения свободы за сдачу крови в качестве донора. Об этом в среду, 28 августа, сообщила областная прокуратура.

Прививка от невежества: почему детям с ВИЧ испортили отдых
Может ли повториться скандал, который разгорелся в спортивной деревне в Нижегородской области

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Волосовского района. В ходе расследования установлено, что женщина 1979 года рождения в марте 2019 года получила письменное предупреждение от медиков о поставленном ей диагнозе ВИЧ-инфекция.

Женщине объяснили, какими могут быть последствия за заражение других людей. Несмотря на это, она скрыла данный факт от медработников «Центра крови Ленинградской области» и в мае текущего года в Волосово сдала свою кровь в качестве донорской.

«Факт наличия ВИЧ-инфекции в донорской крови женщины был установлен только при лабораторной проверке, что поставило под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией потенциальных пациентов, нуждающихся в переливании», — отмечается на сайте надзорного ведомства.

В России за 2018 год от ВИЧ-инфекции умерли 20,5 тыс. человек, говорится в докладе «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав объяснил рост числа больных ВИЧ в России
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019