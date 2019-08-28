В Ленинградской области будут судить ВИЧ-инфицированного донора

ВИЧ-инфицированная жительница Волосовского района Ленинградской области может получить до одного года лишения свободы за сдачу крови в качестве донора. Об этом в среду, 28 августа, сообщила областная прокуратура.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Волосовского района. В ходе расследования установлено, что женщина 1979 года рождения в марте 2019 года получила письменное предупреждение от медиков о поставленном ей диагнозе ВИЧ-инфекция.

Женщине объяснили, какими могут быть последствия за заражение других людей. Несмотря на это, она скрыла данный факт от медработников «Центра крови Ленинградской области» и в мае текущего года в Волосово сдала свою кровь в качестве донорской.

«Факт наличия ВИЧ-инфекции в донорской крови женщины был установлен только при лабораторной проверке, что поставило под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией потенциальных пациентов, нуждающихся в переливании», — отмечается на сайте надзорного ведомства.

В России за 2018 год от ВИЧ-инфекции умерли 20,5 тыс. человек, говорится в докладе «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году».