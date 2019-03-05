Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧ

Житель Великобритании может стать вторым человеком в истории, полностью излечившимся от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Справиться с заболеванием, которое считается неподдающимся лечению, мужчине помогла пересадка стволовых клеток, сообщает 5 марта Daily Mail.

По данным издания, медикам удалось найти для пациента донора с врожденным иммунитетом к ВИЧ. Пересадка позволила изменить иммунную систему больного таким образом, что у него также выработалась устойчивость к болезни.

Отмечается, что житель Лондона заразился ВИЧ 15 лет назад и решился на пересадку стволовых клеток лишь после того, как в 2016 году у него обнаружили онкологическое заболевание.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», первым человеком в истории, официально победившем ВИЧ, считается Тимoти Рэй Браун, заразившийся в 1996 году. Спустя 12 лет ему также пересадили стволовые клеток, а через три года в его крови не было обнаружено следов вируса.

В конце ноября стало известно, что ученые из медицинской компании Genotek обнаружили в ДНК некоторых россиян особую мутацию гена ССR5, которая практически гарантированно ограждает от заражения ВИЧ. Генетики пояснили, что у людей с данной мутацией частицы вируса могут сохраняться в организме, но не способны размножаться либо развиваются слишком медленно.