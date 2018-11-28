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Эксперты назвали способ снижения числа ВИЧ-диссидентов

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Проблема ВИЧ-диссидентов становится все явнее и опаснее. Люди, которые отрицают существование ВИЧ, призывают инфицированных отказаться от лечения, что ведет к росту смертности из-за опасного недуга.

«Диссиденты» убеждены, что ВИЧ — это миф, придуманный фармкомпаниями для наживы. В онлайн-группах, пропагандирующих идеи отрицателей в России, десятки тысяч подписчиков.

При этом среди «диссидентов» растет число тяжелобольных людей. ВИЧ может протекать бессимптомно 10 и даже 15 лет, а затем приходит СПИД.

Известны уже как минимум 97 погибших из числа отрицателей, в том числе 19 детей. И это лишь случаи, которые удалось проверить.

Эксперты полагают, что к работе с «отрицателями» и другими пациентами следует подключать психологов и, если их усилий не хватит, активистов из числа других носителей вируса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жизнь как миф: за что погибают ВИЧ-диссиденты

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