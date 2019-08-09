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Кардиолог указал на риск развития рака из-за злоупотребления вином

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Современная медицина пришла к выводу, что чрезмерное потребление алкоголя ведет к риску развития онкологических заболеваний, рассказал «Известиям» терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

Ранее 9 августа «РИА Новости» со ссылкой на завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Вадима Попова сообщили, что ежедневное употребление бокала красного вина не поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Польза для здоровья от алкоголя — это миф, сказал Ашихмин. «Современная позиция такая, что один бокал в день для мужчины и один бокал в день для женщины безопасны для сердца, но они и не приносят пользы. Кроме того, если пить больше, то повышается риск развития рака молочной железы», — отметил врач.

Прежние исследования действительно показывали, что те кто выпивает 1–2 бокала вина, имеют на 35% более низкий риск ишиатической болезни сердца, признал кардиолог. Однако в настоящее время их пересмотрели.

«Внимательнее посмотрели на группу тех, кто не принимает вино. Оказалось, что если сделать поправку на то, что те, кто не пьет, могут быть больными людьми, а те, кто пьет 1–2 бокала вина, как правило, ведут очень здоровый образ жизни, то польза от этого доморощенного бокала вина улетучивается», — отметил врач.

Чтобы избежать проблем с сердцем, кардиолог посоветовал следить за давлением и иметь хотя бы один тонометр на семью.

«Давление выше 135 и 85 — это повод обратиться к терапевту или кардиологу, потому что гипертония в России поражает 35–40% населения. В России около 300 тыс. в год фатальных инсультов и как минимум в полтора раза больше нефатальных — всё это зависит от давления», — заключил Ашихмин.

30 июля стало известно, что ученые предложили лечить расстройства психики с помощью красного вина.

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