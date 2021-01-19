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Живой вопрос: можно ли справиться с нападениями бездомных собак

После серии происшествий в Бурятии могут приостановить действие закона о гуманном отношении к животным
Фото: Global Look Press/Alexandr Liskin
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Живой вопрос: можно ли справиться с нападениями бездомных собак
2021-01-18 18:29:44">
2021-01-18 18:29:44
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В Улан-Удэ обсуждают проблему с отловом бездомных животных — только с начала зимы в городе произошло два громких нападения бродячих собак, пострадавшие получили серьезные травмы. В городе действует оперативный штаб, с понедельника, 18 января, школьников развозят в школы на автобусах. Тем временем жители микрорайона угрожают начать самостоятельно решать проблему, отстреливая животных. В конце января Народный хурал республики соберется на очередную сессию, чтобы обсудить вопрос об ужесточении штрафов для владельцев собак, которые содержатся на частных участках. В республике также могут временно ввести мораторий на действие закона об ответственном обращении с животными, который был принят в конце 2018-го.

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О том, чего удалось достичь за это время, почему массовое усыпление собак не может решить проблему в долгосрочной перспективе и что, вероятнее всего, привело к трагедиям в Улан-Удэ, «Известия» поговорили со специалистами, которые несколько лет занимаются этой проблемой.

Нападения

Первое серьезное нападение в Улан-Удэ произошло еще в конце декабря. Тогда серьезно пострадала 20-летняя девушка — с тяжелыми травмами она была направлена на лечение в Москву. В тот же день собаки напали на 9-летнего мальчика, но его удалось отбить прохожим. Во вторник, 12 января, стало известно, что в том же микрорайоне собаки сильно покусали 11-летнего подростка, он попал в реанимацию, его также спецбортом доставили в Москву.

После этого нападения глава республики Алексей Цыденов объявил о созыве внеочередного собрания Народного хурала. На нем он в том числе предложил ужесточить ответственность для владельцев собак.

Живой вопрос
собака
Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин

— После принятия поправок штраф для граждан, которые отпускают своих собак с частных подворий, может увеличиться до 50 тыс. рублей. После первого серьезного случая нападения собак на девушку в декабре практика показывает, что сознательность некоторых наших граждан в отношении своих домашних животных остается на прежнем низком уровне, необходимо действовать законодательно, — цитируют его слова в правительстве Бурятии.

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Внеочередная сессия назначена на 26 января.

В самом Улан-Удэ действует оперативный штаб по решению проблемы с нападением бездомных животных на людей. На улицах микрорайона, как уточнил мэр Игорь Шутенков, было организовано патрулирование добровольцами.

Жители микрорайона, в котором происходили нападения, в пятницу, 14 января, устроили народный сход. Люди, в частности, выступили против расположенного в Забайкальском приюта для животных, опасаясь, что собаки могут самостоятельно покидать его территорию, пробираясь через ограду.

По данным региональных СМИ, люди выражали готовность самостоятельно отстреливать собак, а также выступали против деятельности приюта для собак. В социальных сетях люди также сообщали о «белой иномарке», которая ездила по поселку, и из нее стреляли по собачьим будкам, однако официально эта информация не подтверждена. В воскресенье, 17 января, в приюте «Надежда» начался пожар, который удалось быстро потушить. По предварительной версии, причиной стал поджог, хотя ни личности самих поджигателей, ни их мотивы пока установить не удалось.

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Кроме того, как следует из материалов местной прессы, высказывались претензии к системе отлова бродячих собак. Часть жителей сочли, что сложности с отловом возникли после вступления в силу закона, запрещающего жестокое обращение с животными. Напомним, что документ в том числе прописывает общие правила отлова и дальнейшего обращения с бездомными животными.

Новая отчетность и более строгие правила, по мнению части жителей, усложнили работу для компаний, ранее занимавшихся отловом, из-за чего они не смогли продлить свои контракты. О том, что торги на отлов бездомных животных в Улан-Удэ были отменены из-за отсутствия участников, в республике сообщали этой осенью. Тогда эти работы должен был выполнять временный подрядчик.

Мэр города, присутствовавший на сходе, позднее записал видеообращение, в котором признал наличие проблем с отловом. «У нас не готова под этот закон инфраструктура и, честно говоря, малое финансирование», — отметил он.

Живой вопрос
собака
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В тот же день на заседании оперативного штаба он сообщил, что в микрорайоне планируется организовать подвоз детей к школам. Автобусы запустили с 18 января, по данным администрации, они курсируют по четырем маршрутам. Как рассказали в комитете по образованию администрации города, автобусов, которыми смогут пользоваться все жители поселка, будет четыре рейса, у школьного автобуса — восемь рейсов.

Он также пообещал рассмотреть возможность перенести приют за пределы населенного пункта: «Рассматриваем возможность, во-первых, его закрыть, во-вторых, вынести его из жилой зоны вообще. Любой случай нападения на людей — это ЧП. Штрафы однозначно будут повышаться. Законопроект готовится, и глава не зря созвал внеочередную сессию, чтобы рассмотреть эту возможность».

Кроме того, Игорь Шутенков поручил подготовить ко внеочередной сессии Народного хурала законодательную инициативу «о повышении административной ответственности для владельцев собак». В ней также должен содержаться пункт о введении временного моратория на действие закона о гуманном отношении к животным на территории Улан-Удэ.

Закон

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Напомним, что закон «Об ответственном обращении с животными» был принят в России в конце 2018 года. В числе прочего он запрещает жестокое обращение с животными, как домашними, так и бездомными, определяет порядок отлова и дальнейшего содержания безнадзорных животных, а также оговаривает права и обязанности владельцев.

По закону бездомные животные должны сначала отправляться в приюты, где они остаются на время поиска прежних или новых владельцев. Если владельцы так и не были найдены, а животное не проявляет немотивированной агрессии, то они должны быть стерилизованы, помечены и возвращены в место своего обитания.

Жестокое обращение с ними запрещено — именно предотвращение негуманного отношения к таким животным, согласно закону, является одной из задач отлова.

Новые требования предполагают более строгий отбор организаций, которые берут на себя выполнение таких задач, а также подробную отчетность. Прописать подробные правила и принять необходимые подзаконные акты субъекты должны самостоятельно. За тем, как это соблюдается в разных регионах, уже несколько лет в рамках специального мониторинга следит ассоциация «Благополучие животных».

Живой вопрос
Отлов бездомных собак
Фото: ТАСС/Невар Виталий
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— Мониторинг ведется уже два года, и мы довольно хорошо видим, как происходят изменения. А изменения в части регионов действительно происходят, причем в лучшую сторону. К сожалению, остаются также наши регионы-«любимчики», в которых нет никакого движения вперед. Что мы там видим — региональное законодательство действительно было изменено, но тендеры и закупки <на отлов и стерилизацию собак> в них либо не объявляются, либо объявляются с серьезными нарушениями, — рассказывает глава ассоциации Мария Лежнева.

Связано это, по ее мнению, отчасти с коррупционной составляющей «на местах» и заинтересованностью в сотрудничестве с определенными поставщиками, а отчасти — с простым непониманием того, о чем идет речь в законе. В частности, обращает внимание Мария Лежнева, определение понятия «стерилизация», как и разъяснения о том, почему именно такими методами можно сократить численность животных, в минсельхозе дали только в конце 2020 года.

Ситуацию в Бурятии на конец 2020 года на сайте проекта характеризуют как «неоднородную». Там отмечается, что в 2020 году в Бурятии было размещено значительное число закупок, связанных с обращением с животными, но их оформление «вызывает целый ряд замечаний».

«Убийство животных — это не решение»

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До последнего времени, по словам Марии Лежневой, численность животных в Бурятии почти не контролировалась — согласно данным мониторинга, тендеры объявлялись не всегда, а если объявлялись, то отчетов об исполнении прописанных в них задач не появлялось.

— Но убийство животных — это не решение. И речь идет не только о гуманности — мы это говорим не только потому, что нам жалко собак, хотя, безусловно, каждая жизнь ценна. Это просто биология — естественные процессы выстроены так, что на «зачищенную» территорию придет еще больше животных, так же как и щенков у безнадзорных собак рождается вдвое больше, чем у домашних, — поясняет она. — Поэтому если мы говорим о каком-то решении, ориентированном на будущее, то действовать нужно другими методами.

В частности, по ее мнению, решить проблему «на перспективу» может развитие системы отлова и стерилизации, поскольку в перспективе это позволяет существенно сократить численность популяции. Кроме того, желательно привлечь в регион опытных зоозащитников, имеющих опыт налаживания этой системы в других регионах — и готовых проконсультировать коллег.

Живой вопрос
собаки
Фото: Depositphotos

И жители микрорайона, и животные, которым теперь может грозить усыпление, пострадали из-за халатности тех, кто отвечал за их отлов, считает ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина. Спасти собак, которые участвовали в нападениях, по ее мнению, уже нельзя.

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— Если животные почуяли кровь, а мы знаем, что там пострадал уже не первый человек, то это уже всё — таких собак можно только усыплять, их ничто не спасет. Пристроить их уже невозможно, социализировать поздно, — полагает собеседница издания. — Но важно, чтобы заодно в городе не начали уничтожать всех подряд животных, потому что такое тоже может быть.

Выделенные на отлов и содержание собак деньги теперь надо пустить на то, чтобы обустроить необходимые условия в приюте — в том числе обеспечить вольеры, которые собаки не смогут покидать. Следить за тем, как осуществляется отбор и в каких условиях содержатся животные, должны специалисты, уверена она: «Для того чтобы проблема не повторялась в дальнейшем, необходимо, чтобы этими вопросами на региональном и муниципальном уровне занимались специалисты из числа защитников животных, которым муниципалитеты обязаны были бы отчитываться о выполненных работах. Потому что такой работой могут заниматься только профессионалы, сейчас чаще всего это случайные люди, которые не имеют никакого опыта».

Наконец, принципиально важно наладить прямую коммуникацию правительства с населением, чтобы снизить уровень агрессии и помочь людям себя обезопасить до тех пор, пока проблема не будет решена, напоминает Мария Лежнева: «Важно сказать, что есть проблема, что эту проблему планируется решать, но пока, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности — не ходите там, где, вы знаете, собираются стаи собак, по возможности не ходите в одиночку в ночное и утреннее время, когда у собак активизируется режим поиска пропитания», — отмечает она.

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