Живой вопрос: можно ли справиться с нападениями бездомных собак

В Улан-Удэ обсуждают проблему с отловом бездомных животных — только с начала зимы в городе произошло два громких нападения бродячих собак, пострадавшие получили серьезные травмы . В городе действует оперативный штаб, с понедельника, 18 января, школьников развозят в школы на автобусах. Тем временем жители микрорайона угрожают начать самостоятельно решать проблему, отстреливая животных. В конце января Народный хурал республики соберется на очередную сессию, чтобы обсудить вопрос об ужесточении штрафов для владельцев собак, которые содержатся на частных участках. В республике также могут временно ввести мораторий на действие закона об ответственном обращении с животными, который был принят в конце 2018-го.

О том, чего удалось достичь за это время, почему массовое усыпление собак не может решить проблему в долгосрочной перспективе и что, вероятнее всего, привело к трагедиям в Улан-Удэ, «Известия» поговорили со специалистами, которые несколько лет занимаются этой проблемой.

Нападения

Первое серьезное нападение в Улан-Удэ произошло еще в конце декабря. Тогда серьезно пострадала 20-летняя девушка — с тяжелыми травмами она была направлена на лечение в Москву. В тот же день собаки напали на 9-летнего мальчика, но его удалось отбить прохожим. Во вторник, 12 января, стало известно, что в том же микрорайоне собаки сильно покусали 11-летнего подростка, он попал в реанимацию, его также спецбортом доставили в Москву .

После этого нападения глава республики Алексей Цыденов объявил о созыве внеочередного собрания Народного хурала. На нем он в том числе предложил ужесточить ответственность для владельцев собак.

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— После принятия поправок штраф для граждан, которые отпускают своих собак с частных подворий, может увеличиться до 50 тыс. рублей. После первого серьезного случая нападения собак на девушку в декабре практика показывает, что сознательность некоторых наших граждан в отношении своих домашних животных остается на прежнем низком уровне, необходимо действовать законодательно, — цитируют его слова в правительстве Бурятии.

Внеочередная сессия назначена на 26 января.

В самом Улан-Удэ действует оперативный штаб по решению проблемы с нападением бездомных животных на людей. На улицах микрорайона, как уточнил мэр Игорь Шутенков, было организовано патрулирование добровольцами .

Жители микрорайона, в котором происходили нападения, в пятницу, 14 января, устроили народный сход . Люди, в частности, выступили против расположенного в Забайкальском приюта для животных, опасаясь, что собаки могут самостоятельно покидать его территорию, пробираясь через ограду.

По данным региональных СМИ, люди выражали готовность самостоятельно отстреливать собак, а также выступали против деятельности приюта для собак. В социальных сетях люди также сообщали о «белой иномарке», которая ездила по поселку, и из нее стреляли по собачьим будкам, однако официально эта информация не подтверждена. В воскресенье, 17 января, в приюте «Надежда» начался пожар, который удалось быстро потушить. По предварительной версии, причиной стал поджог, хотя ни личности самих поджигателей, ни их мотивы пока установить не удалось.

«Это ЧП»

Кроме того, как следует из материалов местной прессы, высказывались претензии к системе отлова бродячих собак. Часть жителей сочли, что сложности с отловом возникли после вступления в силу закона, запрещающего жестокое обращение с животными. Напомним, что документ в том числе прописывает общие правила отлова и дальнейшего обращения с бездомными животными .

Новая отчетность и более строгие правила, по мнению части жителей, усложнили работу для компаний, ранее занимавшихся отловом, из-за чего они не смогли продлить свои контракты. О том, что торги на отлов бездомных животных в Улан-Удэ были отменены из-за отсутствия участников, в республике сообщали этой осенью. Тогда эти работы должен был выполнять временный подрядчик.

Мэр города, присутствовавший на сходе, позднее записал видеообращение, в котором признал наличие проблем с отловом . «У нас не готова под этот закон инфраструктура и, честно говоря, малое финансирование», — отметил он.

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В тот же день на заседании оперативного штаба он сообщил, что в микрорайоне планируется организовать подвоз детей к школам . Автобусы запустили с 18 января, по данным администрации, они курсируют по четырем маршрутам. Как рассказали в комитете по образованию администрации города, автобусов, которыми смогут пользоваться все жители поселка, будет четыре рейса, у школьного автобуса — восемь рейсов.

Он также пообещал рассмотреть возможность перенести приют за пределы населенного пункта: «Рассматриваем возможность, во-первых, его закрыть, во-вторых, вынести его из жилой зоны вообще. Любой случай нападения на людей — это ЧП. Штрафы однозначно будут повышаться. Законопроект готовится, и глава не зря созвал внеочередную сессию, чтобы рассмотреть эту возможность».

Кроме того, Игорь Шутенков поручил подготовить ко внеочередной сессии Народного хурала законодательную инициативу «о повышении административной ответственности для владельцев собак». В ней также должен содержаться пункт о введении временного моратория на действие закона о гуманном отношении к животным на территории Улан-Удэ.

Закон

Напомним, что закон «Об ответственном обращении с животными» был принят в России в конце 2018 года. В числе прочего он запрещает жестокое обращение с животными, как домашними, так и бездомными, определяет порядок отлова и дальнейшего содержания безнадзорных животных, а также оговаривает права и обязанности владельцев .

По закону бездомные животные должны сначала отправляться в приюты, где они остаются на время поиска прежних или новых владельцев. Если владельцы так и не были найдены, а животное не проявляет немотивированной агрессии, то они должны быть стерилизованы, помечены и возвращены в место своего обитания.

Жестокое обращение с ними запрещено — именно предотвращение негуманного отношения к таким животным, согласно закону, является одной из задач отлова .

Новые требования предполагают более строгий отбор организаций, которые берут на себя выполнение таких задач, а также подробную отчетность. Прописать подробные правила и принять необходимые подзаконные акты субъекты должны самостоятельно. За тем, как это соблюдается в разных регионах, уже несколько лет в рамках специального мониторинга следит ассоциация «Благополучие животных».

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— Мониторинг ведется уже два года, и мы довольно хорошо видим, как происходят изменения. А изменения в части регионов действительно происходят, причем в лучшую сторону. К сожалению, остаются также наши регионы-«любимчики», в которых нет никакого движения вперед. Что мы там видим — региональное законодательство действительно было изменено, но тендеры и закупки <на отлов и стерилизацию собак> в них либо не объявляются, либо объявляются с серьезными нарушениями, — рассказывает глава ассоциации Мария Лежнева.

Связано это, по ее мнению, отчасти с коррупционной составляющей «на местах» и заинтересованностью в сотрудничестве с определенными поставщиками, а отчасти — с простым непониманием того, о чем идет речь в законе . В частности, обращает внимание Мария Лежнева, определение понятия «стерилизация», как и разъяснения о том, почему именно такими методами можно сократить численность животных, в минсельхозе дали только в конце 2020 года.

Ситуацию в Бурятии на конец 2020 года на сайте проекта характеризуют как «неоднородную». Там отмечается, что в 2020 году в Бурятии было размещено значительное число закупок, связанных с обращением с животными, но их оформление «вызывает целый ряд замечаний».

«Убийство животных — это не решение»

До последнего времени, по словам Марии Лежневой, численность животных в Бурятии почти не контролировалась — согласно данным мониторинга, тендеры объявлялись не всегда, а если объявлялись, то отчетов об исполнении прописанных в них задач не появлялось.

— Но убийство животных — это не решение. И речь идет не только о гуманности — мы это говорим не только потому, что нам жалко собак, хотя, безусловно, каждая жизнь ценна. Это просто биология — естественные процессы выстроены так, что на «зачищенную» территорию придет еще больше животных, так же как и щенков у безнадзорных собак рождается вдвое больше, чем у домашних, — поясняет она. — Поэтому если мы говорим о каком-то решении, ориентированном на будущее, то действовать нужно другими методами.

В частности, по ее мнению, решить проблему «на перспективу» может развитие системы отлова и стерилизации, поскольку в перспективе это позволяет существенно сократить численность популяции . Кроме того, желательно привлечь в регион опытных зоозащитников, имеющих опыт налаживания этой системы в других регионах — и готовых проконсультировать коллег.

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И жители микрорайона, и животные, которым теперь может грозить усыпление, пострадали из-за халатности тех, кто отвечал за их отлов , считает ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина. Спасти собак, которые участвовали в нападениях, по ее мнению, уже нельзя .

— Если животные почуяли кровь, а мы знаем, что там пострадал уже не первый человек, то это уже всё — таких собак можно только усыплять, их ничто не спасет. Пристроить их уже невозможно, социализировать поздно, — полагает собеседница издания. — Но важно, чтобы заодно в городе не начали уничтожать всех подряд животных, потому что такое тоже может быть.

Выделенные на отлов и содержание собак деньги теперь надо пустить на то, чтобы обустроить необходимые условия в приюте — в том числе обеспечить вольеры, которые собаки не смогут покидать . Следить за тем, как осуществляется отбор и в каких условиях содержатся животные, должны специалисты, уверена она: «Для того чтобы проблема не повторялась в дальнейшем, необходимо, чтобы этими вопросами на региональном и муниципальном уровне занимались специалисты из числа защитников животных, которым муниципалитеты обязаны были бы отчитываться о выполненных работах. Потому что такой работой могут заниматься только профессионалы, сейчас чаще всего это случайные люди, которые не имеют никакого опыта».

Наконец, принципиально важно наладить прямую коммуникацию правительства с населением, чтобы снизить уровень агрессии и помочь людям себя обезопасить до тех пор, пока проблема не будет решена, напоминает Мария Лежнева: «Важно сказать, что есть проблема, что эту проблему планируется решать, но пока, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности — не ходите там, где, вы знаете, собираются стаи собак, по возможности не ходите в одиночку в ночное и утреннее время, когда у собак активизируется режим поиска пропитания», — отмечает она.