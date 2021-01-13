 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Помпео отменил визит в Европу после отказа чиновников ЕС встретиться с ним
Мир
Трамп назвал ситуацию с импичментом опасной для США
Мир
Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram
Мир
Сенаторов предупредили о штурме Капитолия во время инаугурации Байдена
Общество
СК начал проверку из-за массового отравления детей в Буйнакске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии
Общество
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Цветкова
Мир
Нидерланды продлили строгий карантин из-за COVID-19 до 9 февраля
Спорт
Сноубордистка Надыршина победила в параллельном слаломе в Австрии
/

Пёс и ныне там: в регионах участились случаи отстрела бездомных собак

В Госдуме призовут Генпрокуратуру проверить факты жестокого обращения с животными
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Главный слайд
Начало статьи
Пёс и ныне там: в регионах участились случаи отстрела бездомных собак
2021-01-12 16:00:13">
2021-01-12 16:00:13
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В новогодние праздники стало поступать больше жалоб на жестокое обращение с животными, рассказали «Известиям» в Госдуме. Люди сообщали, что власти некоторых городов учиняют настоящую расправу над бездомными собаками. Зоозащитные организации утверждают, что, например, в Бурятии акции проводятся под предлогом зачистки территории от хищников, которые могут быть заражены бешенством. Комитет по экологии и охране окружающей среды направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить проблемные регионы. Хотя закон об ответственном обращении с животными вступил в силу уже два года назад, страна лишь на треть оснащена приютами, рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Сейчас Минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов и предоставление регионам на эти цели субсидий из бюджета.

Пес их знает: кто в ответе за бездомных собак на улицах города
В халатности обвиняют чиновников на местах

Северная жестокость

В новогодние праздники граждане из разных регионов обращались в Госдуму с просьбой проверить факты жестокого обращения с бездомными животными, рассказали «Известиям» в комитете по экологии и охране окружающей среды.

Издание выяснило у зоозащитных организаций, какие регионы являются антилидерами в несоблюдении закона об ответственном обращении с животными. В центре «Вита», «Альянсе защитников животных», а также в рабочей группе по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы назвали Бурятию и Якутию.

Псы вне закона_2
Бродячие собаки
Фото: ТАСС/Владимир Саяпин
Псы с городских окраин: почему на россиян продолжают нападать безнадзорные собаки
Помогают ли действующие законы справиться с проблемой бродячих собак

— В Бурятии в декабре 2020 года, после того как в Улан-Удэ собаки покусали девушку, объявили карантин по бешенству. И под этим предлогом сейчас там ведется зачистка животных. В свое время ту же причину называли и в Якутии, — рассказала «Известиям» замруководителя рабочей группы по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы Елена Иванова.

Местные зоозащитники сомневаются в прозрачности действий властей.

— После того, как собаки (даже домашние) у нас кого-то покусают, в городе объявляют карантин по бешенству, — сообщила сопредседатель общественной организации «Зоозащитники Бурятии», координатор приюта «Кот и пес» Наталья Филиппова.

По ее словам, в Улан-Удэ два года назад насчитывалось порядка 8 тыс. бездомных животных. В тот момент власти беспрепятственно их отстреливали. Когда стало невозможно делать это открыто, периодически стали объявлять карантин.

— В Бурятии нашли лазейку в законе. Угроза бешенства автоматически делает всех животных в районе подозрительными, и территория полностью зачищается, — пояснил председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких.

123

Фото: соцсети
Пункт передержки, в котором обнаружили трупы 200 собак

Северные регионы очень проблемные, подчеркнул он. Администрация или сама напрямую занимается отловом, или закрывает глаза на работу соответствующих служб. Громкая история произошла в Якутии в марте 2020 года, когда на пункте передержки обнаружили трупы 200 собак, напомнил эксперт.

Сами с зубами: бродячие собаки терроризируют российские деревни
Селяне готовы сами отстреливать безнадзорных животных, но боятся закона

«Известия» направили запросы в правительство Якутии, а также в Минприроды и Минсельхоз Бурятии с просьбой разъяснить ситуацию.

Пугающие стаи

В начале прошлого года страна была оснащена приютами для бездомных животных на 25%. Сейчас их количество возросло примерно до 30%, рассказал Владимир Бурматов.

По его словам, ситуация практически не меняется с момента принятия закона об ответственном обращении с животными № 498-ФЗ. Если в городе нет приютов, собаки сбиваются в стаи, бегают по улицам, порой нападают на людей. Местные власти, вместо того чтобы соблюдать закон, начинают их отстрел, подчеркнул парламентарий.

Псы вне закона_3
Бродячие собаки спят около автомобиля на снегу
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Якутске, например, по данным местных властей, порядка 10 тыс. бездомных животных (в основном собак), отметила президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.

Без шума и пены: как обезопасить себя от бешенства
Обстановку с этим заболеванием во многих регионах считают сложной, а риск его распространения растет с наступлением тепла

— Из-за этого и у населения формируется агрессивное поведение. Люди начинают сами решать вопрос. Активизируются догхантеры, — рассказал «Известиям» ветеринар Карен Даллакян.

Займется Генпрокуратура

13 января комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в регионах на предмет соблюдения закона об ответственном обращении с животными. Документ есть в распоряжении «Известий».

«Во многих российских субъектах по-прежнему либо отсутствуют приюты, либо их недостаточно, что делает невозможным применение методов гуманного обращения с животными», — говорится в обращении.

Псы вне закона_1
Отлов бродячих собак
Фото: ТАСС/Виталий Невар

Кроме того, комитет просит Генпрокуратуру проверить субъекты РФ на предмет соответствия местного законодательства федеральному. По данным парламентариев, во многих регионах действует устаревшее законодательство, позволяющее убивать животных, или в некоторые акты включены положения, противоречащие нормам закона — например, указаны дополнительные основания для умерщвления животных без владельцев.

Неприютная ситуация: во сколько государству обойдется содержание бездомных животных
Самый бюджетный проект строительства подобных заведений оценили в 10 млн рублей

Также в обращении говорится, что органы государственной власти зачастую злоупотребляют положениями ветеринарных и санитарных правил по бешенству в целях применения негуманных методов. Сами по себе эпизоды заболевания бродячих собак подтверждают факты несоблюдения законодательства об ответственном обращении с животными. Ведь одним из обязательств региональных властей является отлов таких собак и их вакцинация.

Деньги на приюты

Сейчас Минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов для бездомных животных, рассказали «Известиям» в ведомстве. Предусматривается предоставление регионам на эти цели субсидий из бюджета.

Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета будет определен после рассмотрения поступивших заявок (в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»), уточнили в Минприроды. В рамках разрабатываемого проекта существует вероятность участия в нем бизнеса.

Псы вне закона_4
Собаки в вольере приюта
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Собачий повод: откуда берутся незаконные приюты для животных
Почему сердобольные граждане содержат в ненадлежащих условиях быков и лошадей

— Федеральные деньги крайне необходимы регионам на строительство приютов. В прошлом году нам шесть регионов ответили, что денег на эти цели у них нет, — поделился Юрий Корецких.

По его мнению, подвижек в строительстве приютов можно добиться путем привлечения к ответственности властей, которые продолжают бездействовать спустя два года после вступления в силу закона об ответственном обращении с животными в силу.

Есть и другая точка зрения. Некоторые зоозащитники считают, что кардинально решить вопрос с бездомными животными поможет введение их бесплатной стерилизации. По словам Карена Даллакяна, миллионы рублей, которые приходится тратить на отлов, можно направить в частные ветеринарные клиники.

Если решиться на этот шаг, то количество бездомных животных сократится вдвое и закон можно будет исполнять в полной мере, отметил он в беседе с «Известиями».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021