Пёс и ныне там: в регионах участились случаи отстрела бездомных собак

В новогодние праздники стало поступать больше жалоб на жестокое обращение с животными, рассказали «Известиям» в Госдуме. Люди сообщали, что власти некоторых городов учиняют настоящую расправу над бездомными собаками. Зоозащитные организации утверждают, что, например, в Бурятии акции проводятся под предлогом зачистки территории от хищников, которые могут быть заражены бешенством. Комитет по экологии и охране окружающей среды направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить проблемные регионы. Хотя закон об ответственном обращении с животными вступил в силу уже два года назад, страна лишь на треть оснащена приютами, рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Сейчас Минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов и предоставление регионам на эти цели субсидий из бюджета.

Северная жестокость

В новогодние праздники граждане из разных регионов обращались в Госдуму с просьбой проверить факты жестокого обращения с бездомными животными, рассказали «Известиям» в комитете по экологии и охране окружающей среды.

Издание выяснило у зоозащитных организаций, какие регионы являются антилидерами в несоблюдении закона об ответственном обращении с животными. В центре «Вита», «Альянсе защитников животных», а также в рабочей группе по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы назвали Бурятию и Якутию.

— В Бурятии в декабре 2020 года, после того как в Улан-Удэ собаки покусали девушку, объявили карантин по бешенству. И под этим предлогом сейчас там ведется зачистка животных. В свое время ту же причину называли и в Якутии, — рассказала «Известиям» замруководителя рабочей группы по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы Елена Иванова.

Местные зоозащитники сомневаются в прозрачности действий властей.

— После того, как собаки (даже домашние) у нас кого-то покусают, в городе объявляют карантин по бешенству, — сообщила сопредседатель общественной организации «Зоозащитники Бурятии», координатор приюта «Кот и пес» Наталья Филиппова.

По ее словам, в Улан-Удэ два года назад насчитывалось порядка 8 тыс. бездомных животных. В тот момент власти беспрепятственно их отстреливали. Когда стало невозможно делать это открыто, периодически стали объявлять карантин.

— В Бурятии нашли лазейку в законе. Угроза бешенства автоматически делает всех животных в районе подозрительными, и территория полностью зачищаетс я, — пояснил председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких.

Фото: соцсети Пункт передержки, в котором обнаружили трупы 200 собак

Северные регионы очень проблемные, подчеркнул он. Администрация или сама напрямую занимается отловом, или закрывает глаза на работу соответствующих служб. Громкая история произошла в Якутии в марте 2020 года, когда на пункте передержки обнаружили трупы 200 собак, напомнил эксперт.

«Известия» направили запросы в правительство Якутии, а также в Минприроды и Минсельхоз Бурятии с просьбой разъяснить ситуацию.

Пугающие стаи

В начале прошлого года страна была оснащена приютами для бездомных животных на 25%. Сейчас их количество возросло примерно до 30%, рассказал Владимир Бурматов.

По его словам, ситуация практически не меняется с момента принятия закона об ответственном обращении с животными № 498-ФЗ. Если в городе нет приютов, собаки сбиваются в стаи, бегают по улицам, порой нападают на людей. Местные власти, вместо того чтобы соблюдать закон, начинают их отстрел, подчеркнул парламентарий.

В Якутске, например, по данным местных властей, порядка 10 тыс. бездомных животных (в основном собак), отметила президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.

— Из-за этого и у населения формируется агрессивное поведение. Люди начинают сами решать вопрос. Активизируются догхантеры, — рассказал «Известиям» ветеринар Карен Даллакян.

Займется Генпрокуратура

13 января комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в регионах на предмет соблюдения закона об ответственном обращении с животными. Документ есть в распоряжении «Известий».

«Во многих российских субъектах по-прежнему либо отсутствуют приюты, либо их недостаточно, что делает невозможным применение методов гуманного обращения с животными», — говорится в обращении.

Кроме того, комитет просит Генпрокуратуру проверить субъекты РФ на предмет соответствия местного законодательства федеральному. По данным парламентариев, во многих регионах действует устаревшее законодательство, позволяющее убивать животных, или в некоторые акты включены положения, противоречащие нормам закона — например, указаны дополнительные основания для умерщвления животных без владельцев.

Также в обращении говорится, что органы государственной власти зачастую злоупотребляют положениями ветеринарных и санитарных правил по бешенству в целях применения негуманных методов. Сами по себе эпизоды заболевания бродячих собак подтверждают факты несоблюдения законодательства об ответственном обращении с животными. Ведь одним из обязательств региональных властей является отлов таких собак и их вакцинация.

Деньги на приюты

Сейчас Минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов для бездомных животных, рассказали «Известиям» в ведомстве. Предусматривается предоставление регионам на эти цели субсидий из бюджета.

Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета будет определен после рассмотрения поступивших заявок (в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»), уточнили в Минприроды. В рамках разрабатываемого проекта существует вероятность участия в нем бизнеса.

Псы вне закона_4 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Федеральные деньги крайне необходимы регионам на строительство приютов. В прошлом году нам шесть регионов ответили, что денег на эти цели у них нет, — поделился Юрий Корецких.

По его мнению, подвижек в строительстве приютов можно добиться путем привлечения к ответственности властей, которые продолжают бездействовать спустя два года после вступления в силу закона об ответственном обращении с животными в силу.

Есть и другая точка зрения. Некоторые зоозащитники считают, что кардинально решить вопрос с бездомными животными поможет введение их бесплатной стерилизации. По словам Карена Даллакяна, миллионы рублей, которые приходится тратить на отлов, можно направить в частные ветеринарные клиники.

Если решиться на этот шаг, то количество бездомных животных сократится вдвое и закон можно будет исполнять в полной мере, отметил он в беседе с «Известиями».