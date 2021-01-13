Пёс и ныне там: в регионах участились случаи отстрела бездомных собак
В новогодние праздники стало поступать больше жалоб на жестокое обращение с животными, рассказали «Известиям» в Госдуме. Люди сообщали, что власти некоторых городов учиняют настоящую расправу над бездомными собаками. Зоозащитные организации утверждают, что, например, в Бурятии акции проводятся под предлогом зачистки территории от хищников, которые могут быть заражены бешенством. Комитет по экологии и охране окружающей среды направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить проблемные регионы. Хотя закон об ответственном обращении с животными вступил в силу уже два года назад, страна лишь на треть оснащена приютами, рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Сейчас Минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов и предоставление регионам на эти цели субсидий из бюджета.
Северная жестокость
В новогодние праздники граждане из разных регионов обращались в Госдуму с просьбой проверить факты жестокого обращения с бездомными животными, рассказали «Известиям» в комитете по экологии и охране окружающей среды.
Издание выяснило у зоозащитных организаций, какие регионы являются антилидерами в несоблюдении закона об ответственном обращении с животными. В центре «Вита», «Альянсе защитников животных», а также в рабочей группе по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы назвали Бурятию и Якутию.
— В Бурятии в декабре 2020 года, после того как в Улан-Удэ собаки покусали девушку, объявили карантин по бешенству. И под этим предлогом сейчас там ведется зачистка животных. В свое время ту же причину называли и в Якутии, — рассказала «Известиям» замруководителя рабочей группы по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы Елена Иванова.
Местные зоозащитники сомневаются в прозрачности действий властей.
— После того, как собаки (даже домашние) у нас кого-то покусают, в городе объявляют карантин по бешенству, — сообщила сопредседатель общественной организации «Зоозащитники Бурятии», координатор приюта «Кот и пес» Наталья Филиппова.
По ее словам, в Улан-Удэ два года назад насчитывалось порядка 8 тыс. бездомных животных. В тот момент власти беспрепятственно их отстреливали. Когда стало невозможно делать это открыто, периодически стали объявлять карантин.
— В Бурятии нашли лазейку в законе. Угроза бешенства автоматически делает всех животных в районе подозрительными, и территория полностью зачищается, — пояснил председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких.
Северные регионы очень проблемные, подчеркнул он. Администрация или сама напрямую занимается отловом, или закрывает глаза на работу соответствующих служб. Громкая история произошла в Якутии в марте 2020 года, когда на пункте передержки обнаружили трупы 200 собак, напомнил эксперт.
«Известия» направили запросы в правительство Якутии, а также в Минприроды и Минсельхоз Бурятии с просьбой разъяснить ситуацию.
Пугающие стаи
В начале прошлого года страна была оснащена приютами для бездомных животных на 25%. Сейчас их количество возросло примерно до 30%, рассказал Владимир Бурматов.
По его словам, ситуация практически не меняется с момента принятия закона об ответственном обращении с животными № 498-ФЗ. Если в городе нет приютов, собаки сбиваются в стаи, бегают по улицам, порой нападают на людей. Местные власти, вместо того чтобы соблюдать закон, начинают их отстрел, подчеркнул парламентарий.
В Якутске, например, по данным местных властей, порядка 10 тыс. бездомных животных (в основном собак), отметила президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
— Из-за этого и у населения формируется агрессивное поведение. Люди начинают сами решать вопрос. Активизируются догхантеры, — рассказал «Известиям» ветеринар Карен Даллакян.
Займется Генпрокуратура
13 января комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в регионах на предмет соблюдения закона об ответственном обращении с животными. Документ есть в распоряжении «Известий».
«Во многих российских субъектах по-прежнему либо отсутствуют приюты, либо их недостаточно, что делает невозможным применение методов гуманного обращения с животными», — говорится в обращении.
Кроме того, комитет просит Генпрокуратуру проверить субъекты РФ на предмет соответствия местного законодательства федеральному. По данным парламентариев, во многих регионах действует устаревшее законодательство, позволяющее убивать животных, или в некоторые акты включены положения, противоречащие нормам закона — например, указаны дополнительные основания для умерщвления животных без владельцев.
Также в обращении говорится, что органы государственной власти зачастую злоупотребляют положениями ветеринарных и санитарных правил по бешенству в целях применения негуманных методов. Сами по себе эпизоды заболевания бродячих собак подтверждают факты несоблюдения законодательства об ответственном обращении с животными. Ведь одним из обязательств региональных властей является отлов таких собак и их вакцинация.
Деньги на приюты
Сейчас Минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов для бездомных животных, рассказали «Известиям» в ведомстве. Предусматривается предоставление регионам на эти цели субсидий из бюджета.
Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета будет определен после рассмотрения поступивших заявок (в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»), уточнили в Минприроды. В рамках разрабатываемого проекта существует вероятность участия в нем бизнеса.
— Федеральные деньги крайне необходимы регионам на строительство приютов. В прошлом году нам шесть регионов ответили, что денег на эти цели у них нет, — поделился Юрий Корецких.
По его мнению, подвижек в строительстве приютов можно добиться путем привлечения к ответственности властей, которые продолжают бездействовать спустя два года после вступления в силу закона об ответственном обращении с животными в силу.
Есть и другая точка зрения. Некоторые зоозащитники считают, что кардинально решить вопрос с бездомными животными поможет введение их бесплатной стерилизации. По словам Карена Даллакяна, миллионы рублей, которые приходится тратить на отлов, можно направить в частные ветеринарные клиники.
Если решиться на этот шаг, то количество бездомных животных сократится вдвое и закон можно будет исполнять в полной мере, отметил он в беседе с «Известиями».