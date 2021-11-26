Такс точно: систему tax free продлят до конца 2022 года

Правительство подписало проект постановления, которым предлагается распространить пилот по системе tax free до конца 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе кабмина. Этот эксперимент позволяет иностранцам вернуть налог за товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас определено 24 пункта пропуска через государственную границу России, где можно вернуть деньги, однако этот список может быть расширен, заявили «Известиям» в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Выгодные покупки

Эксперимент с tax free — системой возврата НДС — начался еще в 2018 году. Налог возвращается на покупки свыше 10 тыс. рублей, сделанные в России туристами из других государств. Его можно получить при выезде из страны и за пределы ЕАЭС. Проект стартовал в четырех наиболее популярных у иностранцев регионах — Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас система реализуется уже в 16 субъектах — добавились Волгоградская, Ленинградская, Новгородская, Калининградская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская области, а также Приморский и Хабаровский края, Мордовия и Татарстан.

В целом определено 24 пункта пропуска через государственную границу России, где можно вернуть деньги. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС, таможня совместно с Минпромторгом работает над расширением этого списка. «Известия» направили запрос в Минпромторг.

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Однако пока проект планируется только продлить до 31 декабря 2022 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства. Соответствующее постановление кабмина (есть у «Известий») уже подписано. Как указано в экспертном заключении аппарата правительства, изменение позволит увеличить долю туристических расходов на покупки в России.

За все время эксперимента, по данным ФТС, таможенные органы оформили около 127 тыс. чеков tax free. В 2018 году было 42 тыс. покупок, а в 2019-м — уже 62 тыс. Однако из-за пандемии количество возвратов резко сократилось: в 2020 году зарегистрировали 11,5 тыс., в 2021-м — 11,3 тыс. Чаще всего туристы покупали одежду, обувь, кожгалантерею, косметику, наручные часы, ювелирные украшения, икру осетровых рыб и сотовые телефоны.

За 2018–2020 годы, по данным Минпромторга, сумма покупок туристами составила около 38 млрд рублей. Операторы системы предъявили чеков для компенсации НДС на сумму более 20 млрд рублей. Продажа товаров с услугой запущена более чем в 1100 магазинах 205 организаций розничной торговли, а в число покупателей вошли граждане более 200 иностранных государств. Больше всего покупок совершили граждане Китая — 70%, Украины — 2,6%, США — 1,9%, Израиля — 1,8%, Вьетнама — 1,7%, Азербайджана — 1,6%, Узбекистана — 1,3%, Катара — 1,3%, Германии и ОАЭ — по 1% каждая.

Распространение практики

До 2018 года система tax free в России не вводилась, потому что не была готова техническая инфраструктура, пояснил «Известиям» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Развитие электронного документооборота позволило сделать первые шаги в этой сфере.

— На базе опытных, фактических вещей и продлевают. Речь идет не о стандартной системе. Ее все еще отлаживают. Отсюда эти короткие сроки продления. Они вызваны не тем, что система не работает, а тем, что она совершенствуется. Возможно, будут введены дополнительные параметры этой системы, но пока она просто продлевается, — уточнил депутат.

Цифровизация этой сферы действительно отрабатывается. Как сообщили в ФТС, с февраля 2020 года в таможенных органах начали тестировать программные средства, позволяющие проставлять отметки в электронном виде. Переход на цифровое подтверждение tax free произошел относительно недавно — с 1 января 2021 года.

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Система tax free будет особенно актуальна, когда Россия сможет снять транспортные ограничения и восстановить турпоток, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов. За первые полгода 2021-го РФ посетили около 5 млн иностранцев, однако за аналогичный период в 2019 году с визитом приехали в три раза больше людей — порядка 15 млн.

Возвращение иностранцами НДС с покупок практикуется по всему миру, поэтому Россия не должна отставать в этом направлении, подчеркнул депутат. Параллельно с отработкой системы, профильные ведомства не должны забывать про информирование иностранцев о возможности вернуть свои деньги. Кроме того, требуется расширять перечень магазинов, участвующих в программе.

— На фоне пандемии и ограничений на передвижения по всему миру, снижения туристического потока такое продление можно оценивать как техническую меру. Это тоже правильное решение. Однако все равно мы будем развивать систему tax free, потому что она привлекательна для зарубежных туристов. Когда у нас восстановится пассажиропоток после пандемии, этот проект будет распространяться быстрее, — сказал парламентарий.

В Минфине ранее поясняли, что чек будет автоматически передаваться в информационную систему таможенных органов. При вывозе товаров иностранец будет предъявлять таможне товар и сообщать номер чека, а таможенники — проставлять отметку о вывозе покупки. После этого чек tax free в электронном виде передается оператору, который возместит НДС туристу.