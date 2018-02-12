Медведев заявил о введении проекта tax free в четырех регионах России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о введении пилотного проекта tax free в четырех регионах страны. Соответствующее заявление глава кабмина сделал в понедельник на совещании с вице-премьерами.

«С этого года мы начинаем его апробацию. Соответствующие изменения в налоговое законодательство принято. Также я подписал постановление правительства на эту тему — пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах, это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург», — приводит слова российского премьера «РИА Новости».

Медведев подчеркнул, что данная система возврата налога на добавленную стоимость работает во многих странах и зарекомендовала себя по всему миру. Он добавил, что tax free будет доступна для иностранцев, которые вывозят купленные в России товары за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Tax free — система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). Налог возвращается на покупки, сделанные гражданами других государств, при выезде из страны, в которой они были приобретены. Суммы возврата составят от 7 до 22% от цены покупки.