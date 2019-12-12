Из России с подарком: оборот в магазинах с tax free вырос на 16%

Объем покупок иностранцев в российских магазинах, поддерживающих систему tax free, за девять месяцев 2019 года вырос на 16% и достиг 9,3 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минпромторга. Глава ведомства Денис Мантуров подчеркнул: интуристам уже возместили 1,9 млрд рублей, причём практически все эти средства перечислены на банковские карты. Система tax free привлекает в Россию дополнительный турпоток и улучшает имидж страны, уверены эксперты.

Серьезные покупки

За январь–сентябрь 2019-го иностранные туристы совершили покупки в магазинах tax free на сумму 9,3 млрд рублей. Это на 16,2% больше, чем за девять месяцев 2018-го (с апреля, когда стартовал проект, и по декабрь). Тогда оборот составил 8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

При этом за январь-октябрь туристы приобрели товаров уже на 10,8 млрд рублей, а за весь период реализации пилотного проекта сумма достигла 18,5 млрд, сказал «Известиям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

–– Туристам было возмещено около 1,9 млрд рублей. Из них 1,8 млрд рублей –– на банковские карты и около 100 млн рублей –– наличными. Без системы tax free этих покупок могло бы попросту не быть, –– отметил он.

По словам министра, работа tax free в нашей стране — наглядный пример того, как важно для российской экономики создавать механизмы стимулирования торговли.

— Благодаря проекту tax free иностранные туристы действительно стали чаще и больше покупать, — подчеркнул Денис Мантуров.

Он добавил, что в среднем каждый иностранный гость оставляет в магазине около 100 тыс. рублей. Наибольшим спросом у туристов пользуются парфюмерно-косметическая продукция, ювелирные изделия, часы, одежда и обувь, меховые и кожаные изделия.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении в России tax free в конце 2017 года. Первый этап работы системы стартовал с 10 апреля 2018-го в нескольких городах, тогда количество торговых точек не достигало 30. Второй этап совпал со стартом чемпионата мира по футболу в нашей стране: tax free стал доступен в городах-организаторах мундиаля.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что сейчас воспользоваться услугой можно на территории 13 субъектов РФ в почти 1,2 тыс. магазинах. Ещё при разработке проекта ведомство рассчитывало, что его реализация позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров. Об этом упоминалось в сопроводительных документах к пилотному проекту.

При выезде из РФ иностранные туристы при покупке товаров минимум на 10 тыс. рублей могут рассчитывать на возврат НДС, который сейчас составляет 20%. Исключение составляет лишь подакцизная продукция — табак и алкоголь.

Выручка магазинов, использующих систему tax free, выросла не только из-за увеличения количества участников, но и благодаря тому, что туристы теперь более информированы и чаще делают дорогие покупки в нашей стране, добавили в пресс-службе ведомства.

По словам Дениса Мантурова, в 2020 году Минпромторг продолжит реализацию пилотного проекта уже на территории 16 субъектов РФ. В перспективе система tax free будет распространена по всей стране. Для этого министерство разработало проект поправок в Налоговый кодекс. Сейчас документ проходит согласования с федеральными органами исполнительной власти, добавил министр.

Китай выбирает янтарь

Наиболее активно закупаются в России гости из КНР –– для китайцев даже организуют специальные шопинг-туры в нашей стране, сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Особой популярностью у путешественников из КНР пользуются янтарь и изделия из него. Также в нашей стране охотно совершают покупки гости из арабских и азиатских стран.

Юрий Барзыкин отметил, что интуристов привлекают низкие цены. На расценки влияет не только разница курсов валют, но и невысокая себестоимость отечественных товаров по сравнению с европейскими или американскими аналогами. Плюс к этому добавляется возмещение НДС, что делает покупки в России максимально привлекательными. Система tax free доказала свою состоятельность, подчеркнул эксперт.

Результаты по обороту магазинов с tax free свидетельствуют: система действительно заработала, сказала «Известиям» преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова.

— Во всём мире россияне пользуются услугой по возмещению НДС, мы сделали ответный жест и позволили иностранным гражданам воспользоваться tax free. Конечно, доходы от этой системы ощутимо не пополнят казну, но зато благоприятно повлияют на имидж страны, –– подчеркнула она.

В пресс-службах торговых операторов ГУМ, ЦУМ, «Крокус Сити Молл», которые подключены к системе tax free, на запросы «Известий» оперативно не ответили.