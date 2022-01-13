Улетел и вернулось: средний tax free чек в России вырос в 2,5 раза

Средний чек tax free покупок иностранцев в РФ резко вырос в 2021 году, рассказали «Известиям» в Минпромторге. По итогам шести месяцев прошлого года он составил 260 тыс. рублей, тогда как в 2020-м — 100 тыс. рублей. Социальных контактов становится всё меньше, поэтому потребители старались приобрести больше товаров за один раз, пояснили в ведомстве. Туристы покупали часы, одежду и косметику. 70% товаров вывезли граждане КНР, затем в списке следуют гости с Украины и из США. Эксперты обратили внимание, что всё чаще в РФ приезжают профессиональные покупатели, которые ориентированы на приобретение товаров, а не на туризм.

Плоды пандемии

Средний чек иностранцев при покупках товаров в РФ подскочил чуть более чем в 2,5 раза. По итогам первых шести месяцев 2021 года он составил 260 тыс. рублей, хотя годом ранее показатель был 100 тыс. рублей. Количество выданных чеков за этот период сократилось до 27 тыс. против 39 тыс. за аналогичный период 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия». В ведомстве добавили, что статистика по всему прошлому году появится в феврале. Цифры удалось получить при анализе покупок зарубежных гостей в системе tax free.

Пока в проекте участвуют 16 регионов России. Туристы могут рассчитывать на возврат 20% НДС при выезде из страны, если они купили товары минимум на 10 тыс. рублей. Исключение составляет лишь подакцизная продукция — табак и алкоголь.

Президент Владимир Путин подписал закон о появлении в РФ системы tax free в конце 2017 года. Первый этап работы системы стартовал весной 2018 года в нескольких городах, тогда количество торговых точек не достигало 30. Второй этап совпал со стартом чемпионата мира по футболу в нашей стране: tax free стал доступен в городах — организаторах мундиаля. В Минпромторге напомнили, что в Госдуму уже внесен законопроект, который предлагает масштабировать систему tax free на всю страну с начала 2023 года. До начала этого срока проект будет работать лишь в части регионов.

Покупатели сегодня стараются минимизировать количество социальных контактов, поэтому средний чек растет, отметили в пресс-службе министерства. Такая тенденция в целом характерна для периода распространения коронавирусной инфекции. Традиционно иностранцы покупают в России часы, одежду и косметические товары, уточнили в Минпромторге.

За первую половину 2021 года оборот покупок по системе tax free составил 6,9 млрд рублей, сказали в ведомстве. Это на 600 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение выручки наблюдалось ежегодно. Товарооборот по чекам tax free в 2018 году составил 7,7 млрд рублей, в 2019 году — 13,9 млрд рублей (+80%), в 2020 году — 16,4 млрд рублей (+18%). Министерство прогнозирует рост и по итогам всего 2021 года. В целом за время реализации проекта в 2018–2020 годах сумма покупок составила около 38 млрд рублей, количество выданных чеков за это время превысило 280 тыс.

С 2018 года покупки с tax free совершали люди из 200 иностранных государств. В основном это были граждане КНР (70%), Украины (2,6%), США (1,9%). Затем следовал Израиль (1,8%), Вьетнам (1,7%), Азербайджан (1,6%), Узбекистан и Катар (по 1,3% каждый), Германия, ОАЭ и Таиланд (по 1%).

Профессиональные покупатели

Рост tax free в прошлом году зафиксировали и в консалтинговой компании «Делойт», сказал «Известиям» партнер ее подразделения в СНГ Геннадий Камышников.

— Когда система только начинала работать, было больше спонтанных покупателей, которые решали возместить НДС. Сегодня туристов меньше из-за пандемии, но больше тех, кто специально приезжает за покупками, — добавил он. — При создании системы tax free в России как раз ставилась задача переманить в страну профессиональных покупателей, чтобы они тратили деньги в РФ. Очевидно, что в данном направлении удалось добиться успехов. А возвращение туристов с меньшими средними чеками — это вопрос времени.

Пандемия серьезно сократила въездной турпоток, сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Но даже на этом фоне оборот системы tax free растет, что можно объяснить несколькими факторами. Это стоимость продукции в РФ: курсовая разница позволяет иностранцам покупать товары по низким для них ценам. С учетом возмещения НДС стоимость становится еще более выгодной. Плюс качество этой продукции, которое остается высоким, иначе бы продажи не росли, отметил эксперт. По его словам, КНР и Германия — это две страны, граждане которых активно посещают РФ в последние годы.

Ранее эксперты неоднократно признавали, что появление системы tax free благоприятно сказалось на имидже страны в глазах туристов. Многие западные страны практикуют возмещение налога для иностранцев при покупке товаров, что привлекает гостей. А постоянный рост выручки по tax free доказывает лишь то, что она работает и люди ей пользуются, подчеркивают специалисты.