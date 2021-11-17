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Посольство РФ в Черногории передало запрос генпрокурора по ситуации с Исмаиловым

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Посольство России в Черногории передало запрос генпрокурора с ходатайством отменить решение о предоставлении политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, заочно арестованному в РФ по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия. Об этом сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.

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Соответствующее заявление в МВД и минюст Черногории направила Генеральная прокуратура РФ .

«Поступившие документы из Генпрокуратуры России были переданы черногорской стороне», — рассказали в дипмиссии РФ.

29 октября посольство РФ запросило у Черногории документы, на основании которых Исмаилов получил политическое убежище.

Ранее, 23 октября, обвиняемый был отпущен на свободу в Черногории по решению Высшего суда. Сообщалось, что он получил политическое убежище в Черногории из-за «политических гонений» и не может быть выдан России.

Арестовали мужчину 2 октября в Черногории. Решением Высшего суда в Подгорице Исмаилов был направлен в экстрадиционный изолятор. При этом сторона защиты выступала категорически против его выдачи России.

Бизнесмена объявили в международный розыск в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух бизнесменов, Владимира Савкина и Юрия Брылева. Ему заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ («Убийство; незаконный оборот оружия»), а также ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»).

По версии следствия, Исмаилов организовал убийство двух предпринимателей. План совершения преступления он прорабатывал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнитель преступления Мехман Керимов был осужден на 13 лет колонии строгого режима.

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