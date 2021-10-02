Крах хозяина «Черкизона»: Тельман Исмаилов задержан в Черногории

Находящийся в международном розыске по обвинению в убийствах и незаконном обороте оружия миллиардер Тельман Исмаилов задержан в черногорской Подгорице, сообщают местные СМИ. Официального подтверждения ареста, как и подробностей задержания, от властей республики пока не последовало. Однако за Исмаиловым уже давно охотились российские правоохранители, их зарубежные коллеги, а также многочисленные кредиторы. Всё, что известно к этому часу о новом повороте в судьбе бывшего хозяина «Черкизона», — в материале «Известий».

Застали на курорте

Первым о задержании Исмаилова сообщило черногорское издание Vijesti — задержание Исмаилова ему подтвердили сразу несколько источников в местной полиции. По данным журналистов, миллиардера арестовали на основании ордера, выданного российской стороной по обвинению в убийстве двух предпринимателей.

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили, что расследуют уголовное дело по обвинению Тельмана Исмаилова в организации убийств предпринимателей и в ряде других преступлений.

— В связи с тем что фигурант скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск. Следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Тельмана Исмаилова за рубежом, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Известия» также направили запрос в Генеральную прокуратуру России по поводу возможного задержания Исмаилова за рубежом.

Ранее сообщалось, что Исмаилов перебрался в Черногорию, где проживал в особняке с охраной.

Крах хозяина Черкизона Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

— Если он задержан, должен быть решен вопрос о мере пресечения в соответствии с договорами о взаимной правовой помощи, которые существуют между Российской Федерацией и Черногорией, — поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Авекс Юст» Игорь Бушманов. — Возможно, задержавшая сторона попросит Генпрокуратуру предоставить дополнительные материалы, обосновывающие необходимость экстрадиции и отсутствие каких-то политических аспектов, а также опасностей для жизни и здоровья задержанного. Когда документы будут представлены, понадобится какое-то время для оформления экстрадиционных процедур. Как только такое решение будет принято судом, он будет доставлен на территорию России, и здесь продолжится расследование уголовного дела.

Адвокат не исключил, что Исмаилов представлял интерес для Черногории как инвестор, поэтому ему позволяли там находиться. Теперь, видимо, ситуация изменилась.

Ранее СМИ сообщали, что Исмаилов стал гражданином этой страны.

Жадность как мотив

Басманный районный суд заочно арестовал Исмаилова еще в 2017 году на два месяца (с момента его выдачи из-за рубежа или задержания в России) в связи с обвинением в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Мотивом преступления в СК считают нежелание Исмаилова и его братьев Рафика и Вагифа отдавать долг предпринимателям.

Крах хозяина Черкизона Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Бизнесмены были застрелены 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Исполнителем выступил Мехман Керимов. По версии следствия, соучастниками преступления также стали братья Тельмана Исмаилова — Рафик и Вагиф. Керимов весной 2018 года был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, Рафик Исмаилов — к 17 годам строгого режима в 2020-м. Вагиф, как и Тельман, находится в бегах. Керимов дал подробные показания на братьев — те якобы после исполнения заказа обманули его с деньгами, а когда он был арестован за убийство, угрожали расправой его семье.

Покушение на Руссо

Еще одно преступление, с которым связывают Исмаилова, — покушение на известного певца Авраама Руссо. По рассказу самого исполнителя, он познакомился с Тельманом Исмаиловым в 1995 году. Артист якобы приглянулся бизнесмену, и тот пригласил его в Москву для выступлений. Сотрудничество Руссо с Исмаиловым длилось на протяжении семи лет.

В 2004 году появилась информация, что на певца совершили нападение и сломали ему нос. Тогда многие сочли это пиар-ходом, подготовленным с целью скрыть от общественности пластику лица. Позднее выяснилось, что организатором избиения мог быть Тельман Исмаилов. Как сообщали СМИ, 31 января 2004 года Исмаилов пригласил Руссо поужинать в ресторане «Прага», отвел его в свой служебный кабинет и избил. В этом ему якобы помогал бывший гендиректор «Праги», племянник Исмаилова Заур Марданов. По версии следствия, от Руссо они требовали отменить концерты и заключить контракт с Исмаиловым. После этого певца, по его словам, отвезли на дачу в Апрелевке.

Крах хозяина Черкизона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Когда Руссо согласился выполнить все требования похитителей, его отпустили. Правоохранительные органы узнали об этом эпизоде только в 2018 году, когда Руссо решился написать заявление в полицию. Почему певец так долго ждал и что заставило его раскрыть подробности, не вполне понятно. Однако в тот же день Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Адвокат Тельмана Исмаилова Марина Русакова назвала эту историю абсурдной. По ее словам, невероятно, чтобы такой эпизод оставался неизвестным 14 лет.

Бегство от кредиторов

Тельман Исмаилов числился в розыске в базе Интерпола за Россией. В разделе Red Notice говорится, что Исмаилову инкриминируются убийство и незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

Но не только российское правосудие проявляло интерес к Тельману Исмаилову. В апреле 2019 года в Швейцарии было возбуждено уголовное дело по факту трех экономических преступлений. Исмаилов якобы был причастен к мошенничеству с кредитными ставками. Расследование было инициировано по обращению БМ-банка — представители кредитного учреждения считали, что в Швейцарию могли быть выведены для отмывания займы, полученные под поручительство Исмаилова и не возвращенные кредитору.

По версии заявителя, с сентября 2012 года по февраль 2014 года банк предоставил компании «Руслайн 2000» и голландской фирме Tropicano Finance B.V. (входили в структуру основного актива Исмаилова, группы «АСТ») три кредита общей суммой свыше $230 млн. Поручителем в соглашении выступал Исмаилов. По данным СМИ, деньги нужны были для погашения других кредитов. Спустя какое-то время заемщики прекратили выполнять свои обязательства по кредитному договору. Задолженность с учетом пени и штрафов составила 15 млрд рублей. В 2016 году Исмаилов был признан банкротом.

Кредиторам не удалось добраться до активов Исмаилова, часть средств была выведена в офшоры. В результате манипуляций владельцами ресторана «Прага», бизнес-клуба «Тропикана» и ТЦ «АСТИ» стали зарегистрированные на Британских Виргинских островах компании Ergon Incorporate Ltd, Tigerim Holdings Limited и Tounderwide Holdings Ltd, в свою очередь принадлежавшие Tropicano Finance B.V. из холдинга Исмаилова «АСТ».

Прокуратура Цюриха сочла доводы кредитной организации убедительными и арестовала в августе того же года счета Исмаилова в Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA в целях обеспечения возврата долга российскому банку.

Часть других активов досталась сыновьям Исмаилова — Алекперу и Сархану.

В битве за активы Исмаиловых участвовали не только российские кредиторы. Deutsche Bank сумел в судах доказать свое право на роскошную виллу Исмаиловых во Франции.

Хозяин «Черкизона»

В конце 1980-х Тельман Исмаилов начал строить в Москве свою будущую империю, открыв первую компанию из группы «АСТ». В последующие годы в нее вошли 30 компаний: девелоперские «КБФ АСТ», «АСТ-Капстрой», «АСТ-Агропром», туристическая «АСТ-Тур», гостиничный актив «АСТ-Гоф» плюс рестораны «Прага» и «Славянская трапеза», дом торжеств «Сафиса». Кроме того, в империю Исмаилова входили охранная организация ЧОП «АСТ-Щит», производитель ювелирных изделий «АСТ-Голд», музыкальное и стоматологические подразделения. «АСТ» также владел большей частью Черкизовского рынка в Москве.

Рынок появился в 1990-х и стал крупнейшим центром мелкорозничной торговли. В августе 2006 года там прогремел взрыв, 14 человек погибли и 61 получил ранения. Спустя три года столичные власти ликвидировали рынок, превратившийся в рассадник криминала. Освободившиеся площади было решено использовать для строительства жилья.

Крах хозяина Черкизона Фото: РИА Новости/Илья Питалев