На высшем уровне: экс-главу минобороны Мексики обвинили в наркотрафике

Американские правоохранители отрапортовали о громком успехе в борьбе с наркотрафиком — в США задержали бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса. Генерала обвиняют в участии в контрабанде наркотиков и отмывании незаконно полученных доходов. За последние месяцы это уже второй бывший мексиканский чиновник высшего ранга, арестованный в США по обвинениям в участии в деятельности наркокартелей. Борьбу с наркобизнесом Дональд Трамп называл одной из своих главных целей еще перед прошлыми президентскими выборами, но о сокрушительной победе в этой кампании говорить пока явно не приходится. Подробности — в материале «Известий».

Крестный отец Н-2

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса. Повод для этого американские власти нашли более чем весомый — согласно предъявленным генералу обвинениям, он был настоящим «ангелом-хранителем» для наркокартеля Н-2 — одного из «правопреемников» крупной преступной организации братьев Бельтран-Лейва. После ареста и гибели главарей этой семейной группировки в начале 2010-х организация распалась на несколько отдельно функционирующих банд.

Обвинительный акт в отношении Сьенфуэгоса американские прокуроры утвердили еще год назад, однако до момента задержания экс-министра, возглавлявшего военное ведомство Мексики в 2012–2018 годах, его держали в тайне. Согласно представленным в суде документам, 72-летний генерал за взятки «прикрывал» Н-2, направляя военные операции на их конкурентов, предупреждал их о ходе ведущихся в США расследований и даже помогал организовать перевозку наркотиков по морю, подыскивая подходящий транспорт.

На высшем уровне Экс-министр обороны Мексики Сальвадор Сьенфуэгос Фото: Global Look Press/Octavio Nava

По оценкам прокуратуры, благодаря помощи Сьенфуэгоса в 2015–2017 годах члены Н-2 смогли доставить в США как минимум несколько тонн кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны. За деньги он также знакомил представителей группировки с другими мексиканскими чиновниками. Уличить генерала в преступной деятельности удалось благодаря перехвату нескольких тысяч его сообщений, отправленных по электронным каналам коммуникации. Если суд признает Сьенфуэгоса (в криминальном мире, как выяснилось, он получил весьма уважительное прозвище — El Padrino, то есть Крестный Отец) виновным по всем четырем пунктам предъявленных ему обвинений, ему грозит более 30 лет тюрьмы.

Удар по армии

Арест Сьенфуэгоса — не первый случай, когда мексиканского чиновника высшего уровня ловят на коррупционных преступлениях, совершенных в интересах наркобаронов. В декабре прошлого года в Техасе арестовали бывшего министра безопасности Мексики Дженаро Гарсию Луну. Его обвинили в причастности к наркотрафику, своей вины на слушаниях, прошедших 7 октября, он пока не признал.

В 2010-х годах Н-2 участвовала в кровопролитном конфликте с гораздо более могущественным мексиканским картелем — «Синалоа», главарь которого Хоакин Гузман Лоэра по прозвищу El Chapo (Коротышка) в прошлом году был приговорен к пожизненному тюремному заключению в США. Один из свидетелей на процессе по делу Коротышки, в частности, утверждал, что лично доставил главе минбезопасности взятку — несколько чемоданов, в которых было $3 млн наличными.

Подозрения в коррумпированности высказывались в отношении генерала Сьенфуэгоса и раньше, вспоминает Майк Виджил, бывший руководитель департамента международных операций в американском федеральном управлении по борьбе с распространением наркотиков. «Подобные подозрения звучали всегда, но зацепиться там было не за что, — отметил Виджил в беседе с АР. — Нынешние события — это что-то неординарное, поскольку военные в Мексике всегда были в большом почете».

На высшем уровне Фото: Global Look Press/E]Alejandro Ayala

Именно с минобороны — как с сухопутными, так и с военно-морскими силами — мексиканские власти связывали особые надежды в плане борьбы с наркобизнесом. Другие силовые структуры чаще военных оказывались замешаны в коррупционных схемах и считаться эффективным инструментом противодействиям производителям зелья не могли. Впрочем, арест Сьенфуэгоса, возможно, вынудит нынешнего президента Андреса Манэуля Лопеса Обрадора пересмотреть свой подход.

Собственно, серьезные вопросы к деятельности военных в рамках борьбы с наркобизнесом возникали и раньше. В годы службы Сьенфуэгоса на министерском посту армию обвиняли в расправах над предполагаемыми преступниками. Например, в июне 2014 года в центральной части страны были убиты 22 участника одной из банд. В сентябре этого года суд выдал ордера на арест группы военнослужащих в связи с похищением и предполагаемой казнью 43 студентов педагогического колледжа в штате Герреро.

Адам Айзаксон, эксперт по безопасности в неправительственной организации WOLA (The Washington Office on Latin America), отмечает, что коррупционные преступления в мексиканских вооруженных силах обычно совершались отдельными их представителями — речь не шла о всей системе. Однако, цитирует аналитика The Washington Post, арест Сьенфуэгоса указывает как раз на наличие преступной сети, которая «доходит до верхушки вооруженных сил».

Американские и мексиканские специалисты в сфере безопасности указывают на то, что Сьенфуэгос, который в 2018 году был даже отмечен наградой Пентагона, считался честным чиновником. Арест «действительно стал шоком для тех, кто его знал и работал с ним», отметил в этой связи Родерик Кэмп, почетный профессор колледжа Клермонт Мак-Кенна, написавший две книги о мексиканских вооруженных силах.

Фото: REUTERS/MONA EDWARDS Сальвадор Сьенфуэгос на заседании суда в Лос-Анджелесе

Работающий в Мексике аналитик неправительственной Crisis Group Фалько Эрнст называет арест генерала «весьма недвусмысленным напоминанием о том, что неподкупность вооруженных сил — миф о том, что они каким-то образом являются протагонистами «войны с наркотиками» и сами в ней являются неуязвимыми, — имеет мало общего с фактическим положением дел». «Нет четких границ между государством и криминалом, и это ставит под сомнение самую идею о том, что речь идет о войне с явным противником, которого можно победить, — отметил аналитик в беседе с CNN. — Надо понимать, что нужны новые и более эффективные решения, которые не будут основаны только на силе. Нынешний подход — максимальная милитаризация — с треском провалился».

«Не просто кризис»

Огромным скандалом считает арест генерала профессор Хорхе Чабат из Университета Гвадалахары. Ситуация нанесет «сокрушительный удар по мексиканской армии», которая является одним из столпов стратегии президента Лопеса Обрадора в сфере безопасности, отметил специалист в беседе с The Wall Street Journal. Сама газета отмечает, что арест «нанесет урон двустороннему сотрудничеству и атмосфере доверия в кампании по борьбе с наркотрафиком». Кроме того, произошедшее повредит имиджу армии — «одного из немногих институтов, которые в Мексике пользуются широкой поддержкой со стороны общества», а также «породит дополнительные сомнения в стратегии Мексики, власти которой опираются на армию в деле борьбы с наркокартелями», указывает WSJ.

При этом арест генерала Сьенфуэгоса может с выгодой для себя использовать сам мексиканский президент перед предстоящими в будущем году выборами в палату депутатов национального конгресса. В нижней палате парламента у представителей президентской партии MORENA сейчас более 200 мандатов из 500.

На высшем уровне Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор Фото: REUTERS/Edgard Garrido

Свою кампанию Андрес Манэуль Лопес Обрадор, который пришел к власти в декабре 2018 года, во многом строил на критике своих предшественников. Сейчас глава государства заявил, что задержание Сьенфуэгоса лишний раз доказывает, что коррупция — это самая серьезная проблема для Мексики, с которой предыдущие правительства не справлялись. «Я всегда говорил, что это не просто кризис, а упадок, от которого мы все страдаем», — сказал президент Мексики.

После ареста Сьенфуэгоса он заявил, что любой чиновник, которого уличат в причастности к делу генерала, как минимум лишится своей должности. При этом президент подчеркнул, что полностью доверяет нынешнему военному руководству страны. Пост министра обороны в Мексике сейчас занимает Луис Кресенио Сандовал, ставший за годы службы близким соратником президента. Генерал Сьенфуэгос еще до собственной отставки активно и публично поддерживал кандидатуру Сандовала. В любом случае, как отмечает Bloomberg, «проблема мздоимства в армии может оказаться весьма тонкой материей для Лопеса Обрадора, который значительно расширил роль армии в повседневной жизни Мексики, поручив военным широкий спектр задач — от охраны нефтяных объектов и портов до проведения общественных работ, в том числе по строительству аэропортов и даже филиалов государственных банков».

Впрочем, наверняка найдутся и те, кто будет критиковать Лопеса Обрадора, который пробует вести в отношении криминала более мягкую, социально ориентированную и неконфронтационную политику, — эта кампания получила название Abrazos, no balazos («Объятия, а не пули»). В любом случае переломить волну спровоцированного разборками наркокартелей насилия при помощи «мягкой силы» ему пока явно не удалось.

Жертвами борьбы силовых структур Мексики с наркокартелями и междоусобных войн самих синдикатов друг с другом за последние полтора десятка лет, по некоторым данным, стали почти 300 тыс. человек. Власти говорят, что больше всего людей погибло именно в ходе силовых конфликтов различных организованных преступных группировок из-за контроля над маршрутами поставок контрабанды в Соединенные Штаты .

Президент военного времени

Масштабные мероприятия против контрабандистов начались в 2006 году при поддержке США. С 2007-го американское правительство предоставило Мексике около $3 млрд помощи в рамках Инициативы Мериды — соглашения в области безопасности между США, Мексикой и странами Центральной Америки (оно, в частности, предполагает совместную борьбу с незаконным оборотом наркотиков). Тем не менее больше всего героина и метамфетаминов по-прежнему попадает в Соединенные Штаты именно из Мексики. Дональд Трамп, когда вступил в должность президента США в 2017 году, декларировал борьбу с картелями одной из основных целей своей политики.

На высшем уровне Члены ВМС Мексики после обнаружения пакетов, содержащих вещество, которое может быть наркотиками Фото: REUTERS/SEMAR

Правда, сотрудничество с Мехико на этом направлении в интерпретации американского лидера подчас принимало весьма неординарные очертания. Например, в ноябре прошлого года он предложил приравнивать наркосиндикаты к террористическим группировкам, а также допустил участие американских военных в силовых операциях против мексиканских картелей. «Мы ждем лишь звонка от вашего великолепного нового президента!» — заявил тогда Трамп. Ответ со стороны его мексиканского коллеги последовал оперативно — правда, видимо, не совсем такой, на который рассчитывал глава американской администрации. «Сотрудничеству — да, интервенции — нет», — прокомментировал Лопес Обрадор инициативу президента США.

Корень зла

Наркобизнес, как и любой другой законный или нелегальный вид предпринимательства, имеет под собой прежде всего экономическую основу. Обещавший войну наркокартелям Мексики и стран Южной Америки Трамп при этом скорее подливал масла в огонь экономических трудностей, с которыми сталкивался южный сосед Соединенных Штатов.

На высшем уровне Фото: Global Look Press/Christopher Brown

В частности, как отмечал в своей статье профессор права в юридической школе Западной Калифорнии Джеймс Купер, иммиграционная и торгово-экономическая политика Трампа лишила жителей Мексики значительной части доходов. При этом в совокупности та сумма, которую мексиканские гастарбайтеры зарабатывали в США, сопоставима с доходами от продажи мексиканкой нефти или поступлений от туризма — только в 2016-м уехавшие в Соединенные Штаты на заработки граждане отправили домой порядка $26 млрд. В случае дальнейшего ухудшения ситуации в мексиканской экономике «незаконная наркоиндустрия наверняка привлечет тех, кто оказался без работы», уверен Купер. Для того чтобы переломить ситуацию, необходимо создание новых рабочих мест в законных сферах деятельности, а Вашингтону следует оказать соседнему государству посильную поддержку, в том числе путем подготовки сотрудников антинаркотических служб, предоставления доступа к разведывательной информации и оказания другой помощи в сфере безопасности.

«Вызывая враждебное отношение со стороны Мексики или, что было бы еще хуже, дестабилизируя страну (нанося ущерб курсу ее валюты), США потеряют одного из ключевых союзников в войне против наркотиков, — уверен Купер. — Мексика ведет войну с наркобизнесом с момента инаугурации администрации Фелипе Кальдерона в декабре 2006 года, однако результаты этой борьбы явно нельзя назвать успехом».