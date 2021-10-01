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В СК заявили о расследовании дела по обвинению Исмаилова в организации убийств

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В Следственном комитете РФ заявили о том, что в производстве находится дело предпринимателя Тельмана Исмаилова, к которому предъявлено обвинение в организации убийств двух предпринимателей и других преступлениях. Об этом «Известиям» 1 октября сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в связи с тем, что фигурант скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск.

«Следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Тельмана Исмаилова за рубежом», — уточнила Петренко.

По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. План совершения преступного действия он прорабатывал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.

Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил несколько раз из пистолета в двоих потерпевших, в то время когда сам находился в салоне автомобиля. Вследствие полученных травм оба мужчины, в которых целился Керимов, скончались.

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Рафик Исмаилов, заранее согласовав все детали взаимодействия со своими братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также скрыть орудие преступления.

В настоящее время Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу.

Все необходимые материалы дела для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Ранее 1 октября сообщалось, что Исмаилова задержали в Черногории. Задержание было произведено в Подгорице на основании российского ордера.

Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка в Москве, основатель группы АСТ. Предприниматель был объявлен в международный розыск в ноябре 2017 года. Басманный суд Москвы санкционировал арест предпринимателя по обвинению в организации двух убийств.

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