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Подряд вне очереди: скандал с хищениями на космодроме Восточный

Суд заочно арестовал бывшего главу Центра ядерной медицины Олега Козина
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Подряд вне очереди: скандал с хищениями на космодроме Восточный
2021-02-03 18:35:07">
2021-02-03 18:35:07
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Бывший руководитель Центра ядерной медицины Олег Козин заочно арестован и объявлен в федеральный розыск по обвинению в многомиллионном мошенничестве. Обвинение Козину предъявлено в рамках масштабного расследования хищений при строительстве космодрома Восточный. В деталях скандальной истории и биографии ее главного фигуранта разбирались «Известия».

О заочном аресте Козина стало известно 3 февраля. Днем раньше решением Хорошевского суда Москвы он был объявлен в федеральный розыск.

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Тучи начали сгущаться над топ-менеджером еще в январе. Бывшего и.о. директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) заподозрили в создании преступной группы с целью хищения средств, выделенных на строительство и развитие радиологических центров космодрома Восточный. Как сообщили в столичной полиции, вопросы у следствия также возникли к заместителю Козина Дмитрию Удовенко и к директору петербургского филиала ФЦПиРОЯМ Павлу Демидову. В состав предполагаемой преступной группы, по одной из версий, также входил подчиненный Демидова, инженер Александр Глазунов.

Как считает следствие, эти должностные лица могут быть причастны к хищению многомиллионных сумм при проектной работе.

Схема с подрядчиком

Речь идет о махинациях со средствами, выделенными в 2011 году из бюджета ФЦПиРОЯМ на проектирование медико-санитарной части в Углегорске (Амурская область). Это учреждение обслуживает сотрудников Восточного. На территории планировалось строительство детской поликлиники, стационара для взрослых, акушерского отделения и женской консультации. Но поступившие в петербургский филиал деньги были переведены на счет компании «МосПромСтрой», которую следствие считает фиктивной.

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Фото: пресс-служба ОНФ
Олег Козин
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Материалами дела подтверждается, что эта фирма не располагала ресурсами, кадрами и материально-технической базой для выполнения заявленных работ. Вместо «МосПромСтроя», по данным РЕН ТВ, всё задание было выполнено самим ФГУП ФМБА (Федеральное медико-биологическим агентством России), заключавшим контракты с компанией. Деньги позже были обналичены через петербургскую строительную компанию «ОМ-Стандарт» (на сегодняшний день не действует).

Факт мошенничества выявило следственное управление СКР по Северо-Западному округу Москвы, расследуя другое «космодромовское» хищение. В материалах дела сообщается, что хищение средств происходило в период времени с 2012 по 2017 год, но пока следственные органы не раскрывают всех деталей. По имеющимся данным, речь идет об ущербе от 100 до 180 млн рублей.

Из фигурантов дела первым был задержан в мае 2019 года Удовенко. Его отправили под домашний арест, позже эту же меру пресечения определили и Глазунову. Но спустя несколько месяцев суд не нашел более оснований ограничивать свободу сотрудников центра и отменил предыдущее постановление. Козина и Демидова задержать не удалось.

Кто такой Олег Козин?

На протяжении последних 20 лет главный обвиняемый по делу был связан с оптовой торговлей металлами и энергоносителями, добывающей промышленностью. Четыре компании, которые, по данным налоговой службы, связаны с Козиным как с учредителем, в настоящее время ликвидированы. В 2014 году Козина в честь Дня строителя удостоили ведомственной награды Федерального медико-биологического агентства — нагрудного знака «Бронзовый крест ФМБА России».

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— В законодательстве РФ отсутствует понятие «заочный арест», но существует предусмотренное п. 5 ст. 108 УПК РФ объявление в международный розыск с принятием решения о заключении под стражу в отсутствие обвиняемого. Согласно данной статье, принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае объявления обвиняемого в международный и (или) межгосударственный (в странах СНГ) розыск. Таким образом, арестовать человека заочно сотрудники могут только при наличии двух условий: разыскиваемому человеку присвоен статус обвиняемого в рамках уголовного дела; обвиняемый должен быть объявлен в международный или межгосударственный розыск, — объясняет член Ассоциации юристов России Дмитрий Семенников.

После объявления в международный розыск следователь получает право ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения разыскиваемого под стражу. В случае удовлетворения ходатайства после задержания правонарушителя его сразу же отправят под арест.

Подряд вне очереди
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В таком случае следует говорить об упрощенной процедуре получения следователем постановления о заключении под стражу от суда — фактически без учета мнения обвиняемого, — говорит юрист.

По мнению Семенникова, если обратиться к тексту новости и трактовать ее буквально, получается, что суд не имел права выносить решение о заключении под стражу в отсутствие обвиняемого, поскольку обвиняемый не был объявлен в международный либо межгосударственный розыск.

— На мой взгляд, одного факта объявления обвиняемого в федеральный розыск явно недостаточно для принятия в отношении него столь серьезной меры пресечения ввиду прямого запрета, содержащегося в уголовно-процессуальном законодательстве РФ, — говорит юрист.

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