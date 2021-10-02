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Суд в Черногории направил Исмаилова в экстрадиционный изолятор

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Задержанный в Черногории бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов направлен в экстрадиционный изолятор решением Высшего суда в Подгорице.

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При этом сторона защиты выступает категорически против его выдачи России, передает портал Vijesti. По его данным, Исмаилов просил в Черногории политическое убежище из-за якобы имевших место гонений России, поэтому его «выдача РФ будет под вопросом».

Как заявил адвокат задержанного Милош Вуксанович, это дело является «примером политических и экономических гонений со стороны РФ». Он добавил, что по данному факту будет подготовлена объемная документация, которая будет подана в процессе по запросу на политическое убежище.

«Факт запроса на убежище исключает опасность бегства, на которой настаивают в решении о помещении под стражу», — заявил порталу защитник.

Тельмана Исмаилова задержали 1 октября на основании российского ордера. В российском посольстве в Черногории заявили, что о его задержании им стало известно от местных СМИ.

Как сообщила 2 октября адвокат Марина Русакова, суд Подгорицы оставил Исмаилова под стражей, сторона защиты обжаловала арест.

При этом глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич заявил, что необходимо расследовать связи экс-директора Черкизовского рынка с бывшими властями и президентом страны Мило Джукановичем.

В Следственном комитете РФ (СК РФ) «Известиям» рассказали, что Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийств двух предпринимателей и других преступлениях. В связи с тем, что фигурант скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск, пояснили в СК РФ.

По данным следствия, Исмаилов является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. План совершения преступного действия он прорабатывал вместе со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.

Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе Керимов выстрелил несколько раз из пистолета в двоих потерпевших в то время, когда сам находился в салоне автомобиля. Вследствие полученных травм оба мужчины, в которых целился Керимов, скончались.

В настоящее время Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно мера пресечения была избрана в виде заключения под стражу.

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