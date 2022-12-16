Рублевый расчет: обменники в Турции предлагают наличную валюту за СБП-перевод
Турецкие обменники начали предлагать россиянам по СБП перевести рубли на счет компании в российском банке и в офисе за границей получить наличные лиры, евро или доллары. Такие объявления появись в профильных группах для путешественников в Telegram. При курсе ЦБ 3,4 рубля за лиру и 63,36 рубля за доллар обменники предлагают получить наличную валюту по курсу порядка 3,7 и 66,8 рубля соответственно. Однако эксперты увидели риски обмана в таких схемах. В декабре число случаев мошенничества с обменом валюты выросло на 20% к ноябрю.
МИРная замена
Россиянам в Турции начали предлагать новый способ конвертации рублей в иностранную валюту — перевести деньги на счет обменника в российском банке по СБП, а взамен в офисе за границей получить лиры, доллары или евро. Такие сервисы появились в профильных группах для путешественников в Telegram. Причем участники обсуждения сообщали об успешном обмене денег по этой схеме.
Один из таких обменников работает в Алании. Там предлагают клиентам прийти в офис и получить наличную валюту после перевода рублей по СБП на счет компании в «Сбере» или «Тинькофф». Другой вариант — оформить доставку наличной валюты при обмене от 30 тыс. рублей. Причем новым клиентам там также обещают оформить турецкую карту VISA от крупной финтех-компании наподобие Qiwi для онлайн-покупок и снятия наличных за рубежом. Для активации карты потребуется только скачать приложение и пополнить «пластик» через банкомат, объяснили в службе поддержки. При курсе ЦБ 15 декабря 3,4 рубля за лиру и 63,36 рубля за доллар в обменнике конвертируют деньги по курсу 3,7 и 66,8 рубля.
В другой компании россиянам предлагают по аналогичной схеме обменять деньги в Анталье. Купюры при клиенте проверяют на специальной банковской машинке, чтобы исключить возможность мошенничества с фальшивыми банкнотами, сообщили в обменнике. Там добавили: курс конвертации при отправке рублей через СБП составит 3,59 рубля за лиру и 66,55 рубля за доллар.
В другом обменнике кроме описанной схемы российским туристам предлагают еще один вариант — передать наличные рубли в офисе компании в Москве, а затем получить деньги в иностранной валюте уже в Турции. Клиент может выбрать офис в любом из трех крупных городов — Стамбуле, Анталье или Алании, сказано в Telegram-канале.
Иностранная компания может открыть счет в российском банке и использовать систему быстрых платежей, например отправлять клиентам ссылки на оплату. Для этого ей даже необязательно регистрировать новое юрлицо, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: открывают ли турецкие обменники такие счета, предположить сложно. Вполне возможно, все переводы идут через счет физлица, который работает с этим обменником. Если верно составить договоры, схема также позволит легально отправлять средства. Однако в текущей ситуации, скорее всего, используются серые схемы, когда переводы идут через представителя обменника, возможно, гражданина РФ, объяснил эксперт.
«Известия» спросили российские банки, центробанки РФ и Турции, известно ли им о таком варианте обмена рублей на валюту. Скорее всего, схема осуществляется через локального резидента, сообщили в пресс-службе банка «Зенит». Там добавили: как и любая сделка обмена валют между физлицами, такая схема может быть связана с мошенничеством. Кроме того, клиент не сможет вернуть деньги, которые отправил по СБП. В центробанках РФ и Турции не ответили.
На честном слове
Схема с обменом валюты, в которой россиянам предлагают перевести рубли на некий счет с дальнейшим получением наличных в офисе за границей, несет высокие риски мошенничества, заявил «Известиям» управляющий RTM Group Евгений Царев. Он пояснил: как правило, серые обменники можно найти в мессенджерах по таким тегам, как «выгодный обмен валюты», там предлагают привлекательный курс и обещают обмен крупной суммы.
— Если говорить о личных встречах, то здесь в обмен на рубли жертва может получить фальшивые доллары, евро и так далее. Кроме того, нередко происходят ограбления, когда у пришедшего на встречу человека с рублями мошенники просто отбирают деньги и исчезают, — уточнил Евгений Царев.
Он также рассказал, что другой вариант схемы — «параллельный перевод»: россиянин перечисляет рубли на российский счет «обменника», а продавец обещает отправить валюту на иностранный счет гражданина. Пользуясь тем, что на зарубежные счета перечисления осуществляются гораздо медленнее, продавец-мошенник получает рубли и выводит их, разъяснил эксперт.
По данным RTM Group, в декабре количество случаев мошенничества с обменом валюты выросло на 20% по сравнению с ноябрем, а число таких переводов — на 25%. Среди причин — приближение новогодних праздников и связанное с ним желание россиян сделать подарки близким, живущим за границей, намерения совершить поездки за рубеж.
У россиян остаются легальные способы купить наличную валюту, напомнила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Можно приобрести ее в отделении российского банка, а также перевести деньги на собственный счет за границей через SWIFT в тех кредитных организациях, которые еще не отключены от этой системы. Безусловно, это не так удобно, как раньше, придется заплатить комиссию за перевод и снятие наличных, но это гарантирует безопасность и уход от рисков полной потери денег при пользовании непроверенными сервисами, отметила Евгения Лазарева.
Кроме того, можно воспользоваться системами денежных переводов без открытия счета, добавила эксперт. Но здесь лимиты будут существенно меньше и нужно заранее уточнять, предоставляет ли система такую услугу в нужной стране.