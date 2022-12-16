Рублевый расчет: обменники в Турции предлагают наличную валюту за СБП-перевод

Турецкие обменники начали предлагать россиянам по СБП перевести рубли на счет компании в российском банке и в офисе за границей получить наличные лиры, евро или доллары. Такие объявления появись в профильных группах для путешественников в Telegram. При курсе ЦБ 3,4 рубля за лиру и 63,36 рубля за доллар обменники предлагают получить наличную валюту по курсу порядка 3,7 и 66,8 рубля соответственно. Однако эксперты увидели риски обмана в таких схемах. В декабре число случаев мошенничества с обменом валюты выросло на 20% к ноябрю .

МИРная замена

Россиянам в Турции начали предлагать новый способ конвертации рублей в иностранную валюту — перевести деньги на счет обменника в российском банке по СБП, а взамен в офисе за границей получить лиры, доллары или евро. Такие сервисы появились в профильных группах для путешественников в Telegram . Причем участники обсуждения сообщали об успешном обмене денег по этой схеме.

Один из таких обменников работает в Алании. Там предлагают клиентам прийти в офис и получить наличную валюту после перевода рублей по СБП на счет компании в «Сбере» или «Тинькофф» . Другой вариант — оформить доставку наличной валюты при обмене от 30 тыс. рублей. Причем новым клиентам там также обещают оформить турецкую карту VISA от крупной финтех-компании наподобие Qiwi для онлайн-покупок и снятия наличных за рубежом. Для активации карты потребуется только скачать приложение и пополнить «пластик» через банкомат, объяснили в службе поддержки. При курсе ЦБ 15 декабря 3,4 рубля за лиру и 63,36 рубля за доллар в обменнике конвертируют деньги по курсу 3,7 и 66,8 рубля .

В другой компании россиянам предлагают по аналогичной схеме обменять деньги в Анталье . Купюры при клиенте проверяют на специальной банковской машинке, чтобы исключить возможность мошенничества с фальшивыми банкнотами, сообщили в обменнике. Там добавили: курс конвертации при отправке рублей через СБП составит 3,59 рубля за лиру и 66,55 рубля за доллар .

Рублевый расчет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В другом обменнике кроме описанной схемы российским туристам предлагают еще один вариант — передать наличные рубли в офисе компании в Москве, а затем получить деньги в иностранной валюте уже в Турции . Клиент может выбрать офис в любом из трех крупных городов — Стамбуле, Анталье или Алании, сказано в Telegram-канале.

Справка «Известий» С марта россиянам запретили вывозить за границу иностранную валюту на сумму более $10 тыс. При этом турецкие банки, ранее принимавшие карты «Мир», в сентябре объявили о прекращении работы с российским «пластиком». Ряд иностранных банков на фоне санкций также ограничил прием SWIFT-платежей из РФ.

Иностранная компания может открыть счет в российском банке и использовать систему быстрых платежей , например отправлять клиентам ссылки на оплату. Для этого ей даже необязательно регистрировать новое юрлицо , сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: открывают ли турецкие обменники такие счета, предположить сложно. Вполне возможно, все переводы идут через счет физлица, который работает с этим обменником . Если верно составить договоры, схема также позволит легально отправлять средства. Однако в текущей ситуации, скорее всего, используются серые схемы, когда переводы идут через представителя обменника, возможно, гражданина РФ , объяснил эксперт.

Рублевый расчет Фото: ТАСС/EPA/SEDAT SUNA

«Известия» спросили российские банки, центробанки РФ и Турции, известно ли им о таком варианте обмена рублей на валюту. Скорее всего, схема осуществляется через локального резидента , сообщили в пресс-службе банка «Зенит». Там добавили: как и любая сделка обмена валют между физлицами, такая схема может быть связана с мошенничеством . Кроме того, клиент не сможет вернуть деньги, которые отправил по СБП. В центробанках РФ и Турции не ответили.

На честном слове

Схема с обменом валюты, в которой россиянам предлагают перевести рубли на некий счет с дальнейшим получением наличных в офисе за границей, несет высокие риски мошенничества , заявил «Известиям» управляющий RTM Group Евгений Царев. Он пояснил: как правило, серые обменники можно найти в мессенджерах по таким тегам, как «выгодный обмен валюты» , там предлагают привлекательный курс и обещают обмен крупной суммы.

— Если говорить о личных встречах, то здесь в обмен на рубли жертва может получить фальшивые доллары, евро и так далее . Кроме того, нередко происходят ограбления, когда у пришедшего на встречу человека с рублями мошенники просто отбирают деньги и исчезают , — уточнил Евгений Царев.

Он также рассказал, что другой вариант схемы — «параллельный перевод»: россиянин перечисляет рубли на российский счет «обменника», а продавец обещает отправить валюту на иностранный счет гражданина. Пользуясь тем, что на зарубежные счета перечисления осуществляются гораздо медленнее, продавец-мошенник получает рубли и выводит их , разъяснил эксперт.

По данным RTM Group, в декабре количество случаев мошенничества с обменом валюты выросло на 20% по сравнению с ноябрем , а число таких переводов — на 25%. Среди причин — приближение новогодних праздников и связанное с ним желание россиян сделать подарки близким, живущим за границей, намерения совершить поездки за рубеж.

У россиян остаются легальные способы купить наличную валюту , напомнила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Можно приобрести ее в отделении российского банка, а также перевести деньги на собственный счет за границей через SWIFT в тех кредитных организациях, которые еще не отключены от этой системы. Безусловно, это не так удобно, как раньше, придется заплатить комиссию за перевод и снятие наличных, но это гарантирует безопасность и уход от рисков полной потери денег при пользовании непроверенными сервисами, отметила Евгения Лазарева.

Рублевый расчет Фото: ТАСС/Егор Алеев

Кроме того, можно воспользоваться системами денежных переводов без открытия счета, добавила эксперт. Но здесь лимиты будут существенно меньше и нужно заранее уточнять, предоставляет ли система такую услугу в нужной стране.