Выход в город: что успеть в Стамбуле за три дня

Среди наиболее популярных у россиян зарубежных туристических направлений Стамбул уверенно сохраняет одно из первых мест. Огромный мегаполис на берегах Боспора привлекает путешественников богатой историей, обаятельным восточным колоритом за вполне европейским фасадом и колоссальным опытом многовекового мирного сосуществования людей разных культур, традиций и религий. Здесь знают толк в гостеприимстве и к каждому умеют найти свой подход. Может быть, именно поэтому туристический сезон в Стамбуле длится круглый год. А еще этот город никогда не надоедает, потому что он всегда разный. «Известия» выяснили, что здесь можно успеть за выходные.

Выход в город Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Расстояние от Москвы до Стамбула самолет преодолевает за четыре часа — вполне достаточно для того, чтобы эмоционально настроиться на другую волну, благо в бортовом меню есть и хумус, и айран, и молодой сыр с оливками. А еще можно захватить в дорогу томик Орхана Памука про город воспоминаний — отличный способ подготовиться к встрече с главным героем.

Россияне охотно прилетают сюда на выходные. Как их потратить — каждый сам решает. Мы предлагаем свой вариант того, как сделать даже короткий визит максимально насыщенным .

День первый, неспешный

Вылет из Москвы относительно ранний, даже если удастся вздремнуть в самолете, всё равно чувствуешь себя немного разбитым. По прилете лучше всего сразу добраться до отеля, заселиться, освежиться, немного перекусить и взбодриться чашечкой ароматного турецкого кофе. После этого можно отправляться на прогулку.

Выход в город Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Для первого вечера мы выбрали Галатапорт в районе Каракей на берегу бухты — место для слегка гламурного шопинга, вкусного ужина и прогулок по набережной на сон грядущий . Строго говоря, это новый круизный порт, предназначенный для швартовки громадных лайнеров. Довольно большую территорию в прибрежной зоне протяженностью около 1,2 км недавно привели в порядок, отреставрировали несколько исторических зданий, разместили здесь бутики, кафе, рестораны, отвели место для офисов, оборудовали креативное пространство, даже открыли музей современного искусства.

При этом все обычные для круизного порта службы (багажные, паспортные, таможенные и пр.) поместили в подземный терминал. Поэтому тысячи пассажиров спокойно попадают в город, никак не мешая светской жизни на набережной.

Чем заняться:

Заглянуть в изящную барочную мечеть Махмуда II.

Выход в город Фото: Getty Images/epicimages

Зайти в Atelier Rebul, которое работает в старом здании почты с 1895 года, насладиться экзотическими ароматами и оценить качество здешней косметики.

Поужинать в ресторане Kiva, лениво потягивая ракию и полной грудью вдыхая соленый боспорский воздух.

День второй, познавательный

Отдохнув и набравшись сил, впору отправиться на долгую прогулку по исторической части города, т.ак называемому полуострову, где расположены Айя-София, дворец Топкапы, Голубая мечеть, большой базар, рынок специй, самый старый городской хамам, цистерны и многое другое. Конкретная программа легко корректируется — в зависимости от погоды, настроения и количества туристов .

Выход в город Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

В Айя-Софию, которая два года назад снова стала мечетью, вход бесплатный. Но женщин на время намаза просят удалиться за ограждение. Великолепные полы укрыты коврами, лики святых в подкупольном пространстве завешаны тканью, на галереи доступ закрыт. Кое-что из великих византийских мозаик доступно взору только при входе, но полюбоваться знаменитой композицией Х века с изображением Богоматери в окружении императоров Константина и Юстиниана, один из которых преподносит Царице Небесной город, а другой — храм, все-таки можно.

Однако даже несмотря на все эти изменения, Айя-София остается одним из величайших архитектурных памятников планеты и при близком знакомстве неизменно производит ошеломляющее впечатление.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку: в паре сотен метров от храма находится Археологический музей Стамбула — с великолепной коллекцией античных саркофагов, мраморной скульптуры, керамики и артефактов самых разных культур, когда-либо существовавших на территории современной Турции (например, отдельный зал посвящен Трое). Это настоящий рай для любителей древностей.

Выход в город Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Приобщившись к прошлому, пора вернуться в настоящее и заглянуть, например, на Египетский базар (он же — рынок специй) в районе Эминеню . Здание базара было построено в XVII веке и изначально являлось частью архитектурного комплекса так называемой Новой мечети, но в прошлом столетии обрело самостоятельность. На рынке находятся десятки лавок, где продают пряности, специи, лечебные травы, сладости, деликатесы из сухофруктов и многое другое. Здесь царит приятная суета, а воздух напоен удивительными ароматами. Одним словом, настоящий восточный базар из сказок «Тысячи и одной ночи». Цены здесь заметно выше, чем в окрестных магазинчиках, но и качество продукции тут совершенно иное.

Выход в город Фото: Getty Images/Andrea Pistolesi

На заметку: если уж вы оказались на Египетском рынке, то непременно загляните в ресторан Pandeli. В этом году заведение попало в Мишленовский гид как место, рекомендованное к посещению . Заказывать нужно пюре из печеных баклажанов, кюфте из говядины и айву в сахарном сиропе, а запивать крепким турецким чаем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Вечер можно посвятить культурной программе. Например, отправиться на оперный спектакль или концерт классической музыки в Культурный центр Ататюрка на площади Таксим . Его открыли год назад после долгой реставрации, и с тех пор театральная жизнь здесь бурлит, не утихая. Помимо двух концертных залов в центре есть очень качественный Музей музыки с солидной коллекцией турецких национальных инструментов и отличная библиотека, в фондах которой найдется немало интересных книг по искусству, архитектуре, скульптуре, истории.

Выход в город Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

После концерта многие зрители отправляются поужинать в расположенный здесь же Divan Brasserie Fuaye Restaurant. Это место для красивых вечерних выходов — с белыми скатертями, приличным сервисом и вполне гастрономической кухней с претензией на утонченность.

День третий, расточительный

Настала пора потихоньку готовиться к отъезду и запасаться подарками для родных и близких. Поэтому третий день можно спокойно посвятить шопингу. Лучше всего отправиться прямиком в ТРЦ Zorlu в районе Бешикташ . В огромном, буквально утопающем в зелени футуристическом здании с зеркальными потолками и световыми колодцами на площади около 600 тыс. кв. м разместились сотни магазинов и бутиков, равно турецких и зарубежных. Здесь можно найти без труда одежду, обувь, косметику, ювелирные украшения, бытовую технику, разнообразную электронику и многое другое. Хорошо представлены ведущие мировые бренды, но отнюдь не только люксовые марки, но и вполне бюджетные.

Фото: Getty Images/Chris McGrath

Более взыскательным туристам будут рады в Нишанташи . За этим районом прочно закрепилась слава самого стильного, модного и небюджетного во всем Стамбуле. Оснований к тому предостаточно. Недаром здесь поколениями селились богачи, крупные чиновники и представители бомонда, привыкшие к роскоши. На улице Абди Ипекчи и в близлежащих кварталах можно найти примерно всё то, за чем обычно отправляются в Париж, Милан и Лондон. Впрочем, Нишанташи и внешне очень похож на элитный район какой-нибудь уважаемой европейской столицы.

Выход в город Фото: Getty Images/theendup

С ресторанами здесь тоже всё хорошо. Но если все-таки оставаться на турецкой почве, то, несомненно, стоит запланировать обед в семейном ресторанчике Hunkar . В заведении представлен широкий выбор блюд национальной, причем османско-турецкой кухни, всё исполнено с большим вкусом — при кажущейся простоте. Но на одну позицию стоит обратить особое внимание. Это Hunkar Begendi — любимое блюдо Сулеймана Великолепного: оно представляет собой густое, но удивительно нежное пюре из печеных баклажанов и тающих во рту кусочков томленой ягнятины. Оторваться невозможно, даже если после серии мезе есть уже вроде бы не хочется.

Выход в город Фото: Getty Images/Esin Deniz

Что еще нужно сделать в Стамбуле в этот раз или в следующий:

Полюбоваться роскошной панорамой города с Галатской башни.

Заглянуть в мастерскую по производству шелковых ковров Vezirhan в старинном караван-сарае неподалеку от Большого базара и увидеть все стадии производства этих рукотворных шедевров.

Выход в город Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Увидеть полотна Осман Хамди Бея в Музее Пера.

Выпить чашку согревающего, питательного и отлично снимающего усталость салепа с мукой их клубней орхидеи.

Порадовать тело и обрести душевный покой в хаммаме Чинили, который непрерывно работает с середины XVII века и до сих пор сохраняет особый колорит.