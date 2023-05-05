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Опять 75: рублю прописали укрепление до июня

Почему нацвалюта резко дорожает в мае и что может переломить позитивный тренд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российская валюта продолжит укрепление и достигнет своего пика к началу июня, когда курс может установиться вблизи 75 руб./$, ожидают опрошенные «Известиями» аналитики. На торгах 5 мая доллар уже опускался ниже 77, а евро — 85, обновляя месячные минимумы. В дальнейшем позитивной динамике будут способствовать те же факторы, что поддерживают нацвалюту в последние дни: налоговые выплаты экспортеров, позитивная динамика цен Urals и стабилизация объемов импорта. Однако летом от рубля ожидают ослабления из-за повышенного спроса на доллары и евро в туристических целях и снижения стоимости сырья.

Майский рост

На торгах в пятницу, 5 мая, доллар резко ослабевал, в моменте опускаясь ниже 76,5 рубля, евро — ниже 84,5, юань — приближаясь к 11 рублям. Это минимальные значения для иностранных валют за последний месяц.

Такая динамика объясняется тем, что в это время цены на российскую экспортную нефть значительно повысились. Это произошло благодаря сокращению дисконта Urals относительно Brent, пояснил аналитик «Финама» Александр Потавин. По итогам апреля российский сорт подорожал до $58,63/баррель с мартовского среднего уровня $47,85/баррель. При этом объемы добычи и экспорта снизились весьма незначительно.

Следовательно, нефтегазовые доходы России также поднялись, увеличился и приток иностранной валюты от российских экспортеров, продолжил Александр Потавин. Перекладывание цен на сырьевом рынке в курс нацвалюты сейчас происходит с временным лагом. Поэтому рост стоимости Urals привел к укреплению рубля в конце апреля и начале мая.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Торговый баланс стабилизируется и в связи с вероятным сокращением импорта после заметного роста в первые четыре месяца года, полагает аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. По его словам, на перспективы такого сценария указывают сообщения о сложностях с параллельным импортом на границе с Казахстаном, а также данные о возможной приостановке переговоров о торговле РФ и Индии в рупиях.

Другая причина — подготовка компаний к летнему дивидендному периоду и аккумулированию средств на счетах для рублевых выплат, заявил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Для этого экспортерам требуется продать больший объем валюты на внутреннем рынке.

— Ранее дивидендный период вначале укреплял рубль, а по мере выплат нерезиденты конвертировали эти платежи обратно в валюту. Сохранение мер контроля за движением капитала не позволяет иностранным инвесторам проводить эту операцию, что способствует позитивной динамике, — разъяснил Владимир Евстифеев.

На курс также влияют покупки и продажи валюты гражданами, добавил начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. Он уточнил: вопреки распространенному мнению россияне ведут себя достаточно рационально на рынке и усиливают наметившиеся тренды, покупая доллары и евро, когда они растут, и продавая — когда падают.

Поскольку курс рубля в апреле прекратил активное ослабление и стал разворачиваться в обратную сторону, участники рынка предпочитают продавать валюту, купленную ранее, и фиксировать прибыль.

Запас крепости

Давление на западные валюты также оказывают решения и сигналы ФРС и ЕЦБ, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Чем выше ставки в стране, тем инвесторам интереснее направлять туда деньги, поскольку их можно положить на вклад под более выгодные проценты и получать доход без риска.

В начале мая регулятор США повысил ставку на минимальные 0,25 п.п. и намекнул на дальнейшую паузу уже на июньском заседании, напомнила Наталья Мильчакова. Европейский ЦБ такого сигнала не дал, но указал, что, скорее всего, продолжит ужесточать монетарную политику более медленными темпами. Таким образом, вклады в западных банках вряд ли будут становиться более привлекательными, деньги могут снова хлынуть в валюты развивающихся экономик.

доллар США
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем временем российский ЦБ на последнем заседании обозначил риски ускорения инфляции и возможность ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях.

В ближайшие недели рубль продолжит укрепляться, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Курс «американца» может упасть до 75 руб./$ к началу июня, ожидают в банке «Санкт-Петербург», ПСБ и «Синаре». В РСХБ дали даже более позитивный прогноз в среднесрочной перспективе — 74 руб./$. Нацвалюту будут поддерживать уже упомянутые факторы.

Дальнейшее укрепление курса ожидается на фоне старта дивидендного летнего сезона. Экспортеры будут конвертировать выручку для выплат акционерам. Благодаря этому мы ожидаем дополнительно 360 млрд в рублевых поступлениях. Также будет сужаться дисконт Urals к Brent на фоне роста цен на российский сорт, — сказал старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

Однако летом сезонность начнет играть против рубля, в том числе из-за спроса на валюту для отпусков, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Вместе с тем на курс продолжает давить падение нефтяных цен из-за вероятной глобальной рецессии, а также риски возможного геополитического обострения и усиления санкционного давления.

Кроме того, ожидается, что в мае и летом слабость нефтяных цен сохранится, что означает меньший приток валютной выручки в страну, добавил Михаил Васильев. Это отразится на курсе с некоторым лагом. По этим причинам летом рубль может снова перейти к ослаблению. К концу года в «Зените» ожидают стоимость нацвалюты к доллару в коридоре 75–78 рублей, в «Финаме» — 72–85. В Совкомбанке назвали цифру 83 руб./$, а в ВТБ — 78 руб./$.

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