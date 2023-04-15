Вывели из равновесия: чем опасно сокращение платежного баланса России

Статистика по платежному балансу по итогам I квартала 2023 года, выпущенная на этой неделе Банком России, оказалась очень слабой. В январе–марте счет текущих операций составил $18,6 млрд, вдвое меньше по сравнению с IV кварталом 2022-го. Такое снижение произошло на фоне резкого спада экспорта, при том что импорт изменился незначительно. В таком раскладе виноваты снижение цен на нефть (в том числе конкретно на российскую) и успешное восстановление торговых цепочек, обеспечивших достаточный объем ввезенных товаров. Обвал стал неприятной новостью, в частности, для рубля, резко снизившегося в последний месяц. Насколько тревожным можно считать этот сигнал для будущего российской экономики и финансовой системы, разбирались «Известия».

Заход на снижение

В январе–марте экспорт товаров из России составил $100,8 млрд, что на 54% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Если считать в реальном выражении, учитывая почти 6-процентную инфляцию доллара, разница будет еще больше. Спад фиксируется и в сравнении с предыдущим кварталом: без малого 40% невозможно объяснить сезонными или календарными факторами. ЦБ, впрочем, прямо заявил, что сокращение экспорта обусловлено падением цен на российскую продукцию, имея в виду в первую очередь цены на нефть. Последние упали в эти три месяца в принципе, но российская нефть из-за потолка цен подешевела еще сильнее — хотя и не ниже $50 за баррель, если смотреть на данные по сорту Urals. Экспорт услуг также просел, опустившись с $13,9 млрд до $9,2 млрд.

С импортом всё оказалось в порядке. Вопреки ожиданиям торговой изоляции России, поставки практически полностью восстановились за год. Ввоз товаров составил $71,8 млрд против $71,5 млрд в I квартале 2022-го. Импорт услуг, правда, упал с $17 млрд до $14 млрд. Торговые цепочки снова работают во многом благодаря параллельному импорту. Дошло до того, что во многих странах бывшего СССР попросту закончились складские мощности — всё затоварено продукцией, ожидающей транспортировки в Россию.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Первичные и вторичные доходы к выплате (трансграничные переводы, связанные с получением тех или иных доходов в России и вне ее, — зарплаты, дивиденды, проценты, доходы от недвижимости и т.д.) ожидаемо превзошли доходы к получению, то есть нерезиденты от деятельности в России перевели больше денег ($16 млрд), чем наоборот ($10 млрд). Впрочем, обе цифры оказались значительно меньше, чем в I квартале прошлого года.

В итоге платежный баланс составил $18,6 млрд за квартал. Это не антирекорд, но по историческим меркам довольно мало. Заметно хуже были показатели на протяжении 2020 года, когда счет текущих операций ни разу не превышал $10 млрд. Ниже были и результаты 2019 года. А вот с 2021-го на фоне повышения цен на нефть квартальные уровни платежного баланса были выше в разы, достигнув исторического максимума в $77,2 млрд в апреле–июне 2022 года. Средний же показатель за последнее десятилетие находился в диапазоне от $25 млрд до $30 млрд — но при этом мы опять же не учитываем инфляцию.

Такое снижение напрямую повлияло на курс рубля. Большую часть прошлого года российская валюта провела на исторически высоких отметках, но в начале 2023-го начала заваливаться, а в первые дни апреля упала ниже 80 рублей за доллар. Банк России подтвердил взаимосвязь ослабления курса и «худеющего» платежного баланса.

Как платежный баланс повлияет на курс

Хотя ничего запредельно плохого в результатах января–марта нет, особенные обстоятельства, связанные с санкциями, заморозкой международных резервов России и другой внешней конъюнктурой, делают сокращение разницы между экспортом и импортом тревожным явлением. Остается лишь вопрос, является ли наблюдаемая картина «новой нормой» или же ситуация будет исправляться в следующие временные отрезки.

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— Что будет с платежным, а точнее говоря, с торговым балансом России в течение следующих трех кварталов 2023 года, предугадать достаточно сложно, потому что основное влияние будет исходить от трудно прогнозируемой динамики цен на энергоносители, — отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

По его словам, учитывая постепенное замедление мировой экономики, которое провоцирует снижение спроса на нефть (0,6–0,7% в IV квартале 2022 года), можно ожидать, что давление на нефтяные котировки будет сохраняться до 2024 года. В обычной ситуации это совершенно точно привело бы к серьезному падению цен на нефть в диапазон $40–60 за баррель Brent уже во II или III кварталах и стало бы поводом для расширения проблем с нефтяными доходами России.

— Однако даже относительно умеренное снижение нефтяных котировок в район $60,00–65,00 за баррель Brent во II–III кварталах 2023 года продолжит снижать экспортные доходы России и других производителей нефти. Так что на фоне очень высокого профицита торгового баланса в России в 2022 году мы, скорее всего, будем наблюдать сохранение ярко выраженной негативной тенденции в показателях внешней торговли нашей страны в годовом выражении, а возможно, и в квартальном, — считает он.

В свою очередь, аналитик «Финам» Александр Потавин отмечает, что стоимость цен на нефть будет расти, как считают в Центробанке.

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— Мы разделяем эту точку зрения. На наш взгляд, период адаптации российской экономики и сырьевых экспортеров к внешним санкциям займет еще несколько месяцев, после чего ситуация с притоком валюты в стране может улучшиться.

— Скорее всего, баланс во II–III кварталах будет выше на улучшении цен на экспорт и стабилизации импорта. При этом потоки капитала остаются под контролем, — заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Как ситуация с платежным балансом будет влиять на курс дальше? Текущее снижение притока валюты будет держать рубль в напряжении и добавит срочности правительству и компаниям в освоении новых рынков для российских сырьевых товаров, считает Потавин.

— Импорт полностью восстановился до уровня прошлого года, но доходы от продажи сырьевых товаров снизились из-за международных ограничений на экспорт энергоносителей из России. Важно, чтобы ослабление рубля не стало подрывать доверие потребителей, ведь российская валюта оказалась одной из худших на развивающихся рынках по отношению к доллару в этом году. С учетом текущей ситуации с платежным и торговым балансом комфортный уровень для российской валюты с точки зрения экономики РФ будет лежать в районе 75–85 рублей за доллар, — добавил он.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По словам Федорова, в нашем случае было бы правильно довериться рынку, который фактически сразу после выхода свежей статистики по платежному балансу России за I квартал 2023 года «переставил» курс рубля на более справедливый и «комфортный» для федерального бюджета уровень.