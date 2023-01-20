Рубль на убыль: Центробанк обосновал ослабление российской валюты
Ослабление рубля со второй половины декабря связано со снижением объема продаж зарубежной валюты крупнейшими экспортерами. Помимо этого, вырос спрос на валюту со стороны участников торгов, заявили в очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» от Центробанка. Регулятор подчеркивает временный характер изменений. Является ли официальная причина единственной и какие перспективы ожидают рубль в 2023 году — в материале «Известий».
Общий тренд
По данным ЦБ РФ, крупнейшие экспортеры в декабре продали меньше выручки, чем месяцем ранее: $15 млрд с $15,6 млрд. Это самый низкий показатель в 2022 году в месячном выражении. Во второй половине декабря среднедневная продажа составила 37,7 млрд рублей, что на четверть ниже значения в первой половине месяца.
Сокращение продаж напрямую связывают со снижением цен на экспорт углеводородов при одновременном падении физических объемов продукции нефтегазовой отрасли.
В декабре также вырос спрос на «токсичную» валюту (доллары и евро) со стороны клиентов, которые выкупают компании, уходящие с российского рынка. Банки, которые не относятся к системно значимым, стали более активно скупать валюту. Они закупили суммарно иностранной валюты на 567 млрд рублей в декабре. Это на 12% выше ноябрьского значения. Более чем в два раза больше денег (154,2 млрд рублей) на покупку инвалюты потратили частные лица.
Не стоит рассматривать ослабление рубля изолированно: Россия — часть мировой экономической и финансовой системы, что бы там ни вещали западные политики, подчеркивает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.
— Сильнейшие западные экономики мира, в том числе антироссийскими санкциями, только приблизили наступление глобальной рецессии. Выживать придется всем валютам, это касается и американского доллара, и евро, и других. Экономисты и финансисты это понимают и более осторожны в оценках, опираясь на фактические данные, — отметила она.
Как следствие, просадка относительно доллара и евро не станет критичной, полагает эксперт.
— Эти мировые сильнейшие валюты будут слабеть — возможно, не такими темпами, как остальные. Но обещанных и декларируемых ранее в 2022 году «200 рублей за доллар», скорее всего, не будет. Центробанк подчеркивает временный характер ослабления, однако очевидно, что эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 5 февраля 2023 года, внесет коррективы в тренд. Возможно, далее, по мере адаптации, ослабление всех валют даст о себе знать, и ситуация выправится, — прогнозирует Юлия Макаренко.
На волне новостей
Банк России вполне логично объяснил ситуацию: и факторы сокращения объемов валютной выручки экспортеров, и увеличение спроса на валюту со стороны участников торгов, действительно, сыграли важную роль, согласен с выводами финансового регулятора аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
— Однако также стоит отметить и другой фактор. После введения эмбарго и потолка цен на российскую нефть рынки стали куда более волатильными, а после публикации агентством Bloomberg новости о том, что половина российского экспорта из портов на Дальнем Востоке осталась без спроса, рубль как раз и начал проседать особенно сильно, — отмечает он.
По его мнению, сейчас стоит ожидать дальнейшей консолидации на уровне в 68-72 рублей за доллар, скорее находясь у отметки в 70 за доллар.
— Во многом это связано с «открытием» Китая после пандемии, некоторого ослабления доллара в последние недели на фоне опасений по поводу рецессии в США, — заключает Андрей Маслов.
Противодействующие факторы
Снижение рубля в конце года можно объяснить ростом импорта и снижением валютной выручки, а также сократившимся профицитом платежного баланса, утверждает доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров.
— В этом году будут действовать те же факторы. С одной стороны, существующие санкции на российский экспорт будут снижать объем валютной выручки, может расти и импорт, хотя исторически это не происходит в начале года. Это будет действовать в сторону понижения рубля. С другой стороны, есть определенный консенсус среди экспертов, что с открытием Китая спрос на сырье не упадет, если не случится глубокой рецессии, чего пока не предвидится, — уточняет он.
По его словам, новый механизм бюджетного правила также может служить неким предохранительным механизмом, что позволяет прогнозировать динамику рубля на уровне 70-75 рублей за доллар.
— В этих условиях будет определенная поддержка для российской валюты. Кроме того, ЦБ не заинтересован в том, чтобы сильная девальвация рубля резко увеличила инфляционные ожидания, — считает эксперт.
По мнению собеседника «Известий», динамика остальных валют во многом будет зависеть от перспектив изменения денежно-кредитной политики в США.
— Укрепление индекса доллара, вызванное повышением процентных ставок, сменилось осенью его снижением на ожиданиях завершения повышательного цикла в 2023 году. В случае подтверждения этого возможно дальнейшее ослабление доллара. Но в обратном случае, если инфляционные ожидания снова вырастут, всё может измениться, и доллар опять может начать расти, — рассуждает Андрей Столяров.
Гадание на кофейной гуще
Ослабление российской валюты означает, что либо предложение рублей для приобретения валюты выросло, либо снизилось предложение валюты для обмена, объясняет ситуацию кандидат экономических наук, доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.
— Вероятнее всего, причина лежит именно в снижении предложения валюты. Это может быть связано с санкционным давлением на российский экспорт, — поясняет специалист.
Вместе с тем, считает аналитик, динамику курса валют до конца года предсказать не легче, чем сказать, какой будет температура в декабре 2023 года.
— Есть среднегодовое ее значение, но отклонение от него вполне возможно, причем в любую сторону. Курсы валют предсказывать не легче. Валютный курс — это курс двух валют, а таких пар может быть огромное количество, — добавил он.
В случае ослабления валют играть роль будут различные факторы.
— Во-первых, это инфляция. Те страны, где она будет выше, будут иметь более дешевую валюту. Во-вторых, реальная процентная ставка. Если в какой-то стране она будет выше, чем в других, ее валюта будет дорожать. Ну и, конечно, соотношение экспорта и импорта. Чем больше страна продает товаров и услуг на экспорт, тем дороже будет ее денежная единица. И наоборот, чем выше уровень импорта, приходящего в страну, тем она будет дешевле, — резюмирует Николай Кульбака.
Плохо и еще хуже
Для ослабления рубля есть несколько факторов, в том числе и снижение продажи валюты экспортерами, полагает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.
— При этом отметим, что импорт товаров и услуг в РФ в декабре 2022 года восстановился до уровня декабря 2021 года. То есть вместе со снижением продажи валюты вырос до нормальных уровней естественный спрос на нее, и образовался дефицит. Вероятнее всего, российская валюта продолжит дешеветь и может обесцениться до 80 рублей за доллар, или 12 рублей за юань. Связано это с падением цен на экспортируемые товары, — предполагает эксперт.
В целом, отмечает собеседник, ситуация в мире остается крайне неопределенной.
— Продолжаются энергетический кризис и высокая инфляция в ЕС. Это всё может привести к переходу мировой экономики к рецессии. В этот момент мировые валюты начнут слабеть по отношению к доллару, который во время кризиса, воспринимается инвесторами как один из защитных активов. В том числе может слабеть и юань. Поэтому инвесторам из РФ надо понимать, что риск ослабления юаня существует. Правда, альтернатива — хранение средств в долларах — еще хуже. Эта валюта может оказаться вообще заблокирована, — делится опасениями Артем Тузов.