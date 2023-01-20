Рубль на убыль: Центробанк обосновал ослабление российской валюты

Ослабление рубля со второй половины декабря связан о со снижением объема продаж зарубежной валюты крупнейшими экспортерами. Помимо этого, вырос спрос на валюту со стороны участников торгов, заявили в очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» от Центробанка. Регулятор подчеркивает временный характер изменений. Является ли официальная причина единственной и какие перспективы ожидают рубль в 2023 году — в материале «Известий».

Общий тренд

По данным ЦБ РФ, крупнейшие экспортеры в декабре продали меньше выручки, чем месяцем ранее: $15 млрд с $15,6 млрд. Это самый низкий показатель в 2022 году в месячном выражении. Во второй половине декабря среднедневная продажа составила 37,7 млрд рублей, что на четверть ниже значения в первой половине месяца.

Рубль на убыль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Сокращение продаж напрямую связывают со снижением цен на экспорт углеводородов при одновременном падении физических объемов продукции нефтегазовой отрасли.

В декабре также вырос спрос на «токсичную» валюту (доллары и евро) со стороны клиентов, которые выкупают компании, уходящие с российского рынка. Банки, которые не относятся к системно значимым, стали более активно скупать валюту. Они закупили суммарно иностранной валюты на 567 млрд рублей в декабре. Это на 12% выше ноябрьского значения. Более чем в два раза больше денег (154,2 млрд рублей) на покупку инвалюты потратили частные лица.

Не стоит рассматривать ослабление рубля изолированно: Россия — часть мировой экономической и финансовой системы, что бы там ни вещали западные политики, подчеркивает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Сильнейшие западные экономики мира, в том числе антироссийскими санкциями, только приблизили наступление глобальной рецессии. Выживать придется всем валютам, это касается и американского доллара, и евро, и других. Экономисты и финансисты это понимают и более осторожны в оценках, опираясь на фактические данные , — отметила она.

Рубль на убыль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как следствие, просадка относительно доллара и евро не станет критичной, полагает эксперт.

— Эти мировые сильнейшие валюты будут слабеть — возможно, не такими темпами, как остальные. Но обещанных и декларируемых ранее в 2022 году «200 рублей за доллар», скорее всего, не будет. Центробанк подчеркивает временный характер ослабления, однако очевидно, что эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу 5 февраля 2023 года, внесет коррективы в тренд. Возможно, далее, по мере адаптации, ослабление всех валют даст о себе знать, и ситуация выправится, — прогнозирует Юлия Макаренко.

На волне новостей

Банк России вполне логично объяснил ситуацию: и факторы сокращения объемов валютной выручки экспортеров, и увеличение спроса на валюту со стороны участников торгов, действительно, сыграли важную роль , согласен с выводами финансового регулятора аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

— Однако также стоит отметить и другой фактор. После введения эмбарго и потолка цен на российскую нефть рынки стали куда более волатильными, а после публикации агентством Bloomberg новости о том, что половина российского экспорта из портов на Дальнем Востоке осталась без спроса, рубль как раз и начал проседать особенно сильно, — отмечает он.

Рубль на убыль Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

По его мнению, сейчас стоит ожидать дальнейшей консолидации на уровне в 68-72 рублей за доллар, скорее находясь у отметки в 70 за доллар.

— Во многом это связано с «открытием» Китая после пандемии, некоторого ослабления доллара в последние недели на фоне опасений по поводу рецессии в США, — заключает Андрей Маслов.

Противодействующие факторы

Снижение рубля в конце года можно объяснить ростом импорта и снижением валютной выручки, а также сократившимся профицитом платежного баланса , утверждает доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров.

— В этом году будут действовать те же факторы. С одной стороны, существующие санкции на российский экспорт будут снижать объем валютной выручки, может расти и импорт, хотя исторически это не происходит в начале года. Это будет действовать в сторону понижения рубля. С другой стороны, есть определенный консенсус среди экспертов, что с открытием Китая спрос на сырье не упадет, если не случится глубокой рецессии, чего пока не предвидится, — уточняет он.

Рубль на убыль Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По его словам, новый механизм бюджетного правила также может служить неким предохранительным механизмом, что позволяет прогнозировать динамику рубля на уровне 70-75 рублей за доллар.

— В этих условиях будет определенная поддержка для российской валюты. Кроме того, ЦБ не заинтересован в том, чтобы сильная девальвация рубля резко увеличила инфляционные ожидания, — считает эксперт.

По мнению собеседника «Известий», динамика остальных валют во многом будет зависеть от перспектив изменения денежно-кредитной политики в США.

— Укрепление индекса доллара, вызванное повышением процентных ставок, сменилось осенью его снижением на ожиданиях завершения повышательного цикла в 2023 году. В случае подтверждения этого возможно дальнейшее ослабление доллара. Но в обратном случае, если инфляционные ожидания снова вырастут, всё может измениться, и доллар опять может начать расти, — рассуждает Андрей Столяров.

Гадание на кофейной гуще

Ослабление российской валюты означает, что либо предложение рублей для приобретения валюты выросло, либо снизилось предложение валюты для обмена , объясняет ситуацию кандидат экономических наук, доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.

— Вероятнее всего, причина лежит именно в снижении предложения валюты. Это может быть связано с санкционным давлением на российский экспорт, — поясняет специалист.

Вместе с тем, считает аналитик, динамику курса валют до конца года предсказать не легче, чем сказать, какой будет температура в декабре 2023 года.

— Есть среднегодовое ее значение, но отклонение от него вполне возможно, причем в любую сторону. Курсы валют предсказывать не легче. Валютный курс — это курс двух валют, а таких пар может быть огромное количество, — добавил он.

Рубль на убыль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В случае ослабления валют играть роль будут различные факторы.

— В о-первых, это инфляция. Те страны, где она будет выше, будут иметь более дешевую валюту. Во-вторых, реальная процентная ставка. Если в какой-то стране она будет выше, чем в других, ее валюта будет дорожать. Ну и, конечно, соотношение экспорта и импорта. Чем больше страна продает товаров и услуг на экспорт, тем дороже будет ее денежная единица. И наоборот, чем выше уровень импорта, приходящего в страну, тем она будет дешевле, — резюмирует Николай Кульбака.

Плохо и еще хуже

Для ослабления рубля есть несколько факторов, в том числе и снижение продажи валюты экспортерами, полагает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— При этом отметим, что импорт товаров и услуг в РФ в декабре 2022 года восстановился до уровня декабря 2021 года. То есть вместе со снижением продажи валюты вырос до нормальных уровней естественный спрос на нее, и образовался дефицит. Вероятнее всего, российская валюта продолжит дешеветь и может обесцениться до 80 рублей за доллар, или 12 рублей за юань. Связано это с падением цен на экспортируемые товары, — предполагает эксперт.

В целом, отмечает собеседник, ситуация в мире остается крайне неопределенной.