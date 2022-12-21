Собрать и укрепить: налоговый период приостановит ослабление рубля

В ближайшие дни поддержку рублю окажет налоговый период , пик которого придется на 26 декабря: ослабление нацвалюты приостановится или негативный тренд вовсе будет переломлен , ожидают опрошенные «Известиями» аналитики. 21 декабря доллар и евро обновили полугодовые максимумы, превысив отметки 70 и 75 рублей соответственно. Это связано с началом действия ограничений против российской нефти, а также со спросом населения и бизнеса на валюту перед праздниками. На рынке ожидают, что в ближайшие месяцы российская денежная единица зафиксируется на уровнях вокруг 70 руб./$ .

Нефть и Новый год

В среду, 21 декабря, доллар укрепился выше отметки 70 руб./$ впервые с 11 мая. Курс евро превысил 75 руб./€, обновив максимум 29 апреля . Рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам восьмую сессию подряд.

Основным триггером такой динамики стало падение цены на нефть , заявил портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. Он напомнил, что исторически рубль довольно сильно коррелировал со стоимостью черного золота. С 5 декабря начали действовать ограничения на торговлю российской нефтью (потолок цен в $60 за баррель, эмбарго на поставки). По данным агентства Bloomberg, на неделе с 10 по 16 декабря морские поставки нефти из РФ просели более чем в два раза, что также способствует снижению курса рубля, добавил аналитик.

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Свой вклад в ослабление нацвалюты в декабре вносит сезонность , сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он уточнил, что в конце года традиционно возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров в новогодние распродажи и для туристических поездок за границу на длинные праздники . Кроме того, по словам эксперта, как только началось сильное движение рубля, подключились и валютные спекулянты, некоторые компании и граждане — они подкрепили понижательный тренд.

— При этом валютный рынок стал более сегментированным: если раньше объем торгов по инструментам рубль/доллар США на Московской бирже составлял почти 80% всего оборота , то последние несколько месяцев оборот по инструментам рубль/юань превышает оборот в долларовом сегменте . При этом и там, и там совокупный оборот значительно ниже, чем был ранее. Соответственно, меньший объем операций теперь может приводить к большей волатильности по любой паре, — подчеркнул аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный.

Ускорившееся ослабление рубля также отчасти связано с тем, что последний пакет санкций не включал в себя ограничения в отношении Национального клирингового центра , а также блокировку использования недружественных валют, полагает аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Он пояснил: это повышает привлекательность «американца» и «европейца» в связи со снижением рисков их использования и хранения.

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Кроме того, бизнес, как правило, предпочитает «парковать» ликвидность в валюте на новогодние каникулы , рассказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Таким образом инвесторы стремятся минимизировать свои риски в преддверии длительных праздников. Наконец, так или иначе в России восстанавливается импорт, соответственно, спрос на доллары и евро для его оплаты растет , добавили аналитики.

Налоговый спас

В ближайшие дни есть вероятность снижения ажиотажа на покупку долларов , ожидает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Это связано с налоговым периодом, пик которого придется на понедельник , 26 декабря. В ближайшие дни российские экспортеры будут вынуждены платить в бюджет НДПИ, НДС и акцизы, продавая для этого на открытом рынке свою валютную выручку, подчеркнул эксперт.

В результате давление на рубль снизится. В I квартале велико действие сезонных факторов и традиционно рубль имеет самые крепкие позиции , отметил Станислав Дужинский. По его прогнозам, курс нацвалюты после Нового года может вернуться на отметку 65 руб./$.

— Активизация экспортеров в преддверии налоговых выплат должна поддержать позиции рубля в ходе ближайших торгов. Тем не менее оценить, насколько сильной эта поддержка будет, пока затруднительно . В условиях снижения экспортных нефтегазовых доходов РФ кардинальная смена тренда в ослаблении рубля пока выглядит маловероятной, — отметил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

По его словам, тренд может быть переломлен, только когда нормализуются поставки отечественной нефти за рубеж, а также стабилизируются цены на этом рынке.

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В ближайшие дни на фоне налогового периода курс вряд ли окажется выше 72,5–75 руб./$ , ожидает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Скорее всего, стабилизация курса произойдет даже ниже этих отметок и движение пары USD/RUB приостановится, добавил он.

Рост предложения западных валют со стороны экспортеров в налоговый период будет способствовать стабилизации курса на уровнях 68,20–69,40 , ожидает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. Он подчеркнул, что следующая неделя будет значимой для российской валюты, тем более что курс вплотную подошел к сильной области сопротивления 69,50–75,50 — именно этот уровень превалировал весь 2021 год.