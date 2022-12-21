Собрать и укрепить: налоговый период приостановит ослабление рубля
В ближайшие дни поддержку рублю окажет налоговый период, пик которого придется на 26 декабря: ослабление нацвалюты приостановится или негативный тренд вовсе будет переломлен, ожидают опрошенные «Известиями» аналитики. 21 декабря доллар и евро обновили полугодовые максимумы, превысив отметки 70 и 75 рублей соответственно. Это связано с началом действия ограничений против российской нефти, а также со спросом населения и бизнеса на валюту перед праздниками. На рынке ожидают, что в ближайшие месяцы российская денежная единица зафиксируется на уровнях вокруг 70 руб./$.
Нефть и Новый год
В среду, 21 декабря, доллар укрепился выше отметки 70 руб./$ впервые с 11 мая. Курс евро превысил 75 руб./€, обновив максимум 29 апреля. Рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам восьмую сессию подряд.
Основным триггером такой динамики стало падение цены на нефть, заявил портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. Он напомнил, что исторически рубль довольно сильно коррелировал со стоимостью черного золота. С 5 декабря начали действовать ограничения на торговлю российской нефтью (потолок цен в $60 за баррель, эмбарго на поставки). По данным агентства Bloomberg, на неделе с 10 по 16 декабря морские поставки нефти из РФ просели более чем в два раза, что также способствует снижению курса рубля, добавил аналитик.
Свой вклад в ослабление нацвалюты в декабре вносит сезонность, сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он уточнил, что в конце года традиционно возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров в новогодние распродажи и для туристических поездок за границу на длинные праздники. Кроме того, по словам эксперта, как только началось сильное движение рубля, подключились и валютные спекулянты, некоторые компании и граждане — они подкрепили понижательный тренд.
— При этом валютный рынок стал более сегментированным: если раньше объем торгов по инструментам рубль/доллар США на Московской бирже составлял почти 80% всего оборота, то последние несколько месяцев оборот по инструментам рубль/юань превышает оборот в долларовом сегменте. При этом и там, и там совокупный оборот значительно ниже, чем был ранее. Соответственно, меньший объем операций теперь может приводить к большей волатильности по любой паре, — подчеркнул аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный.
Ускорившееся ослабление рубля также отчасти связано с тем, что последний пакет санкций не включал в себя ограничения в отношении Национального клирингового центра, а также блокировку использования недружественных валют, полагает аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. Он пояснил: это повышает привлекательность «американца» и «европейца» в связи со снижением рисков их использования и хранения.
Кроме того, бизнес, как правило, предпочитает «парковать» ликвидность в валюте на новогодние каникулы, рассказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Таким образом инвесторы стремятся минимизировать свои риски в преддверии длительных праздников. Наконец, так или иначе в России восстанавливается импорт, соответственно, спрос на доллары и евро для его оплаты растет, добавили аналитики.
Налоговый спас
В ближайшие дни есть вероятность снижения ажиотажа на покупку долларов, ожидает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Это связано с налоговым периодом, пик которого придется на понедельник, 26 декабря. В ближайшие дни российские экспортеры будут вынуждены платить в бюджет НДПИ, НДС и акцизы, продавая для этого на открытом рынке свою валютную выручку, подчеркнул эксперт.
В результате давление на рубль снизится. В I квартале велико действие сезонных факторов и традиционно рубль имеет самые крепкие позиции, отметил Станислав Дужинский. По его прогнозам, курс нацвалюты после Нового года может вернуться на отметку 65 руб./$.
— Активизация экспортеров в преддверии налоговых выплат должна поддержать позиции рубля в ходе ближайших торгов. Тем не менее оценить, насколько сильной эта поддержка будет, пока затруднительно. В условиях снижения экспортных нефтегазовых доходов РФ кардинальная смена тренда в ослаблении рубля пока выглядит маловероятной, — отметил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
По его словам, тренд может быть переломлен, только когда нормализуются поставки отечественной нефти за рубеж, а также стабилизируются цены на этом рынке.
В ближайшие дни на фоне налогового периода курс вряд ли окажется выше 72,5–75 руб./$, ожидает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Скорее всего, стабилизация курса произойдет даже ниже этих отметок и движение пары USD/RUB приостановится, добавил он.
Рост предложения западных валют со стороны экспортеров в налоговый период будет способствовать стабилизации курса на уровнях 68,20–69,40, ожидает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов. Он подчеркнул, что следующая неделя будет значимой для российской валюты, тем более что курс вплотную подошел к сильной области сопротивления 69,50–75,50 — именно этот уровень превалировал весь 2021 год.
Помимо налогового периода, рубль будет поддерживать стабилизация цен на нефть сорта Urals, добавил экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Уже около двух недель котировки почти не меняются после падения на 27,3% за последний месяц. С учетом перечисленных факторов эксперт видит перспективы для коррекции пары USD/RUB до уровней 65–66 до конца года.