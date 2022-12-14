Не рубеж сгоряча: какие уровни протестирует рубль до конца года

До конца года доллар может подняться до 65-67 рублей, а евро — до 68 , считают опрошенные «Известиями» аналитики. Краткосрочную перспективу рубля они оценивают как умеренно-негативную. На нацвалюту сейчас давят сокращение экспорта, падение цен на нефть и объемов поставок, а также рост импортных потоков. Дальнейшему ослаблению российской денежной единицы также может поспособствовать тенденция по сужению спреда между экспортными и импортными операциями. А вот поддержку рублю может оказать налоговый период, стартующий 15 декабря.

Смена тренда

14 декабря торги на валютном рынке Московской биржи начались очередным раундом ослабления рубля . В моменте российская денежная единица подешевела к американской — до 63,29, а к европейской — до 68,27. Ранее аналогичные уровни по ним фиксировались в конце мая этого года. К 16:50 мск пара USD/RUB торговалась по 63,59, EUR/RUB — по 67,79 .

Давление на рубль сейчас оказывают ожидания дальнейшего сокращения профицита текущего счета платежного баланса РФ из-за падения экспорта и восстановления импорта, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Исходя из данных ЦБ, положительное сальдо текущего счета в ноябре могло снизиться до $10 млрд после $18 млрд в октябре, добавил он.

В декабре скорее всего будет наблюдаться дальнейшее снижение экспортных доходов страны из-за падения цен на нефть, продолжил аналитик. Вместе с тем не исключено сокращение объемов поставок черного золота из-за европейского эмбарго , которое начало действовать с 5 декабря, и введения потолка цен на покупку сырья из РФ, отметил Михаил Васильев. Также он указал, что негативом для рубля выступают сохраняющиеся геополитические риски — на этой неделе ожидается введение Евросоюзом девятого пакета санкций с новыми ограничениями на финансовый, технологический, добывающий и оборонный секторы российской экономики.

Не рубеж сгоряча Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Котировки рубля прежде всего зависят от предложения и спроса валюты на Мосбирже. Даже несмотря на санкции и введенное эмбарго, платежный баланс у России все еще достаточно сильный . Это удерживает нацвалюту от большого обесценения. Введение потолка цен от G7 и эмбарго на российскую нефть от ЕС со временем может ухудшить ситуацию с платежным и торговым балансом РФ, но последствия эти пока не ясны, и мы увидим их ближе к весне 2023-го, — оценил аналитик группы «Финам» Александр Потавин.

Эксперт добавил: летом этого года валютная пара USD/RUB показала многолетние ценовые минимумы в районе 50 рублей, а в последующие месяцы рубль постепенно сдавал позиции. Ценовые минимумы по курсу доллара за октябрь-ноябрь-декабрь поднимаются, что говорит о возможной смене тренда для рубля — с укрепления на ослабление , отметил он.

Ситуация на валютном рынке спокойная , считает замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко: объемы с октября держатся примерно на одном уровне. Небольшое ослабление рубля вызвано ростом спроса на валюту со стороны импортеров и сокращением продаж на фоне санкций на российскую нефть , объяснил он, добавив, что на укрепление евро повлияли статистические данные из США. Пара EUR/USD может также заметно отреагировать на ожидаемый 14 декабря комментарий ФРС.

Перспектива ослабления

Краткосрочная перспектива рубля выглядит умеренно-негативной , отметил начальник аналитического управления «Зенита» Владимир Евстифеев. Восстановление нефтяных цен пока вряд ли возможно, при этом большинство внешних факторов говорят не в пользу роста спроса на нацвалюту, объяснил он. Кроме того, по его словам, на этой неделе пройдут заседания ряда ключевых центробанков, в том числе и российского, которые могут поменять расстановку сил в основных валютных парах на рынках .

Не рубеж сгоряча Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Снижению рубля может способствовать продолжающееся сужение спреда между экспортными и импортными потоками . Кроме того, дополнительное давление сможем увидеть в случае перезапуска бюджетного правила в каком-либо виде, — допустил портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. — Мы не ожидаем уже возврата курса доллара к отметке 60, а скорее прогнозируем движение в среднесрочной перспективе ближе к 70 руб./$.

Поддержку рублю до конца года окажет стартующий 15 декабря налоговый период , когда экспортеры начнут продавать валюту для расчетов с бюджетом, считает Михаил Васильев из «Совкомбанка». Он добавил, что пик выплат придется на 26-е . А вот заседание Банка России по ключевой ставке 16 декабря и ожидаемое сохранение ее на уровне 7,5% уже заложено в рынок и поэтому не окажет влияния на нацвалюту, сказал он.

До начала активной фазы декабрьского налогового периода доллар скорее всего будет торговаться в районе 62-65 рублей, а евро — 65-68 , спрогнозировал Владимир Евстифеев: к концу года также более вероятно сохранение такого коридора обменных курсов. По оценкам Георгия Ващенко, пара USD/RUB останется вблизи отметки 63 рублей до конца недели, а EU/RUB — 67,50.

Фактор, который будет удерживать пару USD/RUB от роста, связан с вероятным ослаблением индекса доллара после того, как ФРС США прекратит ужесточать денежно-кредитную политику , считает Александр Потавин из «Финама». Также, по его словам, фундаментально поддержат рубль цены на нефть в 2023 году, которые скорее всего останутся на повышенных уровнях ($80-95 за баррель марки Brent), при условии несильного падения объемов экспорта.

Не рубеж сгоряча Здание ФРС США Фото: REUTERS/Joshua Roberts