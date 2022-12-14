Не рубеж сгоряча: какие уровни протестирует рубль до конца года
До конца года доллар может подняться до 65-67 рублей, а евро — до 68, считают опрошенные «Известиями» аналитики. Краткосрочную перспективу рубля они оценивают как умеренно-негативную. На нацвалюту сейчас давят сокращение экспорта, падение цен на нефть и объемов поставок, а также рост импортных потоков. Дальнейшему ослаблению российской денежной единицы также может поспособствовать тенденция по сужению спреда между экспортными и импортными операциями. А вот поддержку рублю может оказать налоговый период, стартующий 15 декабря.
Смена тренда
14 декабря торги на валютном рынке Московской биржи начались очередным раундом ослабления рубля. В моменте российская денежная единица подешевела к американской — до 63,29, а к европейской — до 68,27. Ранее аналогичные уровни по ним фиксировались в конце мая этого года. К 16:50 мск пара USD/RUB торговалась по 63,59, EUR/RUB — по 67,79.
Давление на рубль сейчас оказывают ожидания дальнейшего сокращения профицита текущего счета платежного баланса РФ из-за падения экспорта и восстановления импорта, пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Исходя из данных ЦБ, положительное сальдо текущего счета в ноябре могло снизиться до $10 млрд после $18 млрд в октябре, добавил он.
В декабре скорее всего будет наблюдаться дальнейшее снижение экспортных доходов страны из-за падения цен на нефть, продолжил аналитик. Вместе с тем не исключено сокращение объемов поставок черного золота из-за европейского эмбарго, которое начало действовать с 5 декабря, и введения потолка цен на покупку сырья из РФ, отметил Михаил Васильев. Также он указал, что негативом для рубля выступают сохраняющиеся геополитические риски — на этой неделе ожидается введение Евросоюзом девятого пакета санкций с новыми ограничениями на финансовый, технологический, добывающий и оборонный секторы российской экономики.
— Котировки рубля прежде всего зависят от предложения и спроса валюты на Мосбирже. Даже несмотря на санкции и введенное эмбарго, платежный баланс у России все еще достаточно сильный. Это удерживает нацвалюту от большого обесценения. Введение потолка цен от G7 и эмбарго на российскую нефть от ЕС со временем может ухудшить ситуацию с платежным и торговым балансом РФ, но последствия эти пока не ясны, и мы увидим их ближе к весне 2023-го, — оценил аналитик группы «Финам» Александр Потавин.
Эксперт добавил: летом этого года валютная пара USD/RUB показала многолетние ценовые минимумы в районе 50 рублей, а в последующие месяцы рубль постепенно сдавал позиции. Ценовые минимумы по курсу доллара за октябрь-ноябрь-декабрь поднимаются, что говорит о возможной смене тренда для рубля — с укрепления на ослабление, отметил он.
Ситуация на валютном рынке спокойная, считает замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко: объемы с октября держатся примерно на одном уровне. Небольшое ослабление рубля вызвано ростом спроса на валюту со стороны импортеров и сокращением продаж на фоне санкций на российскую нефть, объяснил он, добавив, что на укрепление евро повлияли статистические данные из США. Пара EUR/USD может также заметно отреагировать на ожидаемый 14 декабря комментарий ФРС.
Перспектива ослабления
Краткосрочная перспектива рубля выглядит умеренно-негативной, отметил начальник аналитического управления «Зенита» Владимир Евстифеев. Восстановление нефтяных цен пока вряд ли возможно, при этом большинство внешних факторов говорят не в пользу роста спроса на нацвалюту, объяснил он. Кроме того, по его словам, на этой неделе пройдут заседания ряда ключевых центробанков, в том числе и российского, которые могут поменять расстановку сил в основных валютных парах на рынках.
— Снижению рубля может способствовать продолжающееся сужение спреда между экспортными и импортными потоками. Кроме того, дополнительное давление сможем увидеть в случае перезапуска бюджетного правила в каком-либо виде, — допустил портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев. — Мы не ожидаем уже возврата курса доллара к отметке 60, а скорее прогнозируем движение в среднесрочной перспективе ближе к 70 руб./$.
Поддержку рублю до конца года окажет стартующий 15 декабря налоговый период, когда экспортеры начнут продавать валюту для расчетов с бюджетом, считает Михаил Васильев из «Совкомбанка». Он добавил, что пик выплат придется на 26-е. А вот заседание Банка России по ключевой ставке 16 декабря и ожидаемое сохранение ее на уровне 7,5% уже заложено в рынок и поэтому не окажет влияния на нацвалюту, сказал он.
До начала активной фазы декабрьского налогового периода доллар скорее всего будет торговаться в районе 62-65 рублей, а евро — 65-68, спрогнозировал Владимир Евстифеев: к концу года также более вероятно сохранение такого коридора обменных курсов. По оценкам Георгия Ващенко, пара USD/RUB останется вблизи отметки 63 рублей до конца недели, а EU/RUB — 67,50.
Фактор, который будет удерживать пару USD/RUB от роста, связан с вероятным ослаблением индекса доллара после того, как ФРС США прекратит ужесточать денежно-кредитную политику, считает Александр Потавин из «Финама». Также, по его словам, фундаментально поддержат рубль цены на нефть в 2023 году, которые скорее всего останутся на повышенных уровнях ($80-95 за баррель марки Brent), при условии несильного падения объемов экспорта.
Здание ФРС США
Постепенное ухудшение некоторых макроэкономических показателей РФ пока не оказывает сильного влияния на биржевой курс рубля, поскольку внутренний валютный рынок страны во многом остается закрытым для внешних инвесторов, добавил Александр Потавин. Учитывая все эти факторы, к концу 2022-го курс доллара может подняться в диапазон 62-67 рублей, оценил он. А в перспективе следующего года — перейти на уровни 65-70.